Des meurtres en plein jour dans la métropole au lancement de la campagne électorale, en passant par les 100 ans de la naissance de René Lévesque : replongez dans l’actualité des derniers jours.

La Presse

Violence par armes à feu : Montréal a un problème

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des policiers se trouvaient mercredi devant le restaurant Napoli, rue Saint-Denis, où un homme dans la cinquantaine avait été abattu la veille.

Mardi, deux meurtres en trente minutes. On peut relativiser. Minimiser. Dénoncer le sensationnalisme des médias. On peut. Montréal, après tout, n’est pas à feu et à sang. Il ne s’agit pas de céder à la panique, mais d’admettre que la métropole a un problème. De refuser que ces fusillades deviennent la nouvelle réalité. De refuser de s’habituer à cette violence.

Logement social : Les 10 plus grandes villes du Québec s’engagent

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Conférence de presse de clôture du Sommet de l’habitation, avec les maires des 10 plus grandes villes du Québec

Les dix plus grandes villes du Québec se sont engagées vendredi à mettre en place au cours de la prochaine année toutes sortes de projets de logement social et abordable, à la suite de leur participation au Sommet de l’habitation, à Laval. Revitalisation, taxe sur la spéculation foncière, milieu de vie communautaire sont notamment au menu.

Les 100 ans de la naissance de René Lévesque

INFOGRAPHIE LA PRESSE

À chaque anniversaire, à chaque campagne électorale, ça ne manque pas : peu importe l’inclinaison, les membres de la grande famille politique québécoise s’inspirent, chacun à leur façon, d’un morceau de l’héritage de René Lévesque, qui aurait eu 100 ans mercredi. De 1922 à 1987, notre journaliste André Duchesne a compilé 11 dates qui ont marqué le parcours de l’ancien premier ministre du Québec.

Campagne électorale : Le coup de départ donné dimanche

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Elles sont officieusement en cours depuis quelques semaines déjà. Mais les élections seront déclenchées officiellement le dimanche 28 août, a annoncé le premier ministre François Legault, mardi. Les Québécois se rendront aux urnes le 3 octobre – 36 jours après le début de la campagne électorale – comme le prévoit la Loi sur les élections à date fixe.

Centre Ullivik : Deux mères happées, coup sur coup

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Centre Ullivik, à Dorval

« Je craignais que ça arrive et je pense que ça va encore arriver. C’est ça qui est déplorable. » Ces propos du maire de Dorval, Marc Doret, montrent à quel point tous les éléments étaient réunis pour qu’un drame se produise au centre Ullivik, un établissement destiné aux patients du Grand Nord et à leurs accompagnateurs. En moins de 24 heures, deux jeunes mères de famille inuits du Nunavik, Mary-Jane Tulugak, 22 ans, et Nellie Niviaxie, ont perdu la vie en pleine autoroute, la nuit, l’une en fauteuil roulant, l’autre à pied.