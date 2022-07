Des excuses du pape François à l’embauche de Stéphane Robidas chez le Canadien, en passant par les troublantes révélations de Hockey Canada : replongez dans l’actualité des derniers jours.

La Presse

Les excuses du pape

Le pape François a présenté ses excuses pour le rôle de « nombreux chrétiens » dans les pensionnats pour Autochtones, en visite en Alberta, lundi. Mercredi, à Québec, le souverain pontife a renouvelé ses excuses pour les souffrances que leur a fait endurer le système colonial des pensionnats.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le pape à la Citadelle de Québec mercredi

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le pape et la gouverneure générale du Canada Mary Simon

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Des marcheurs qui ont parcouru 275 kilomètres à pied du pensionnat de Pointe-Bleue, à Mashteuiatsh, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, depuis une semaine, sont arrivés avec leurs sympathisants sur les plaines d’Abraham mercredi pour voir le pape.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Mélissa, présente à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, jeudi, ne sait pas comment recevoir les excuses de l’église. 1 /4







Panne du 8 juillet : « Nous avons échoué », reconnaît le PDG de Rogers

Les hauts dirigeants de Rogers ont affirmé lundi ne pas avoir pu prévoir la panne du 8 juillet qui a paralysé les appels au 911 et les paiements directs un peu partout au pays. Son président-directeur général a mis plusieurs heures avant d’aviser le cabinet du ministre François-Philippe Champagne malgré l’ampleur et la gravité du problème.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Tony Staffieri, PDG de Rogers, et Ron McKenzie, chef de la direction de la technologie

Hockey Canada : Des millions de dollars pour 22 victimes

Lors d’une audience du Comité permanent du patrimoine canadien, mercredi, les dirigeants de Hockey Canada ont révélé qu’en 33 ans, 22 victimes d’agressions sexuelles se sont partagées jusqu’à 12,45 millions de dollars en dédommagement de la part de l’organisation. Malgré tout, le PDG Scott Smith entend bien rester aux commandes de l’organisation, à moins d’être contraint de quitter son poste.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Scott Smith, président-directeur général de Hockey Canada, 2e à partir de la droite, et Brian Cairo, directeur des finances, 3e à partir de la droite

Vaccins contre la COVID-19 périmés : Gaspillage à grande échelle

Les dons internationaux de vaccins contre la COVID-19 ne suffisent plus à éviter le gaspillage, et si le Canada ne change pas d’approche dans les prochains mois, des doses sont condamnées à l’élimination. Le problème n’est toutefois pas unique au Canada. Plus de 1 milliard de doses sont jetées dans le monde. Et ce n’est pas fini. Pendant ce temps, la vaccination est à la traîne dans les pays pauvres.

PHOTO YVES HERMAN, ARCHIVES REUTERS Doses de vaccin d’AstraZeneca

Stéphane Robidas chez le Canadien

Le Canadien a annoncé jeudi avoir embauché le Sherbrookois Stéphane Robidas comme adjoint à l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Il sera responsable des défenseurs, succédant ainsi à Luke Richardson, parti à Chicago. Robidas retrouve l’équipe qui l’a repêché en 1995 et avec laquelle il a disputé les 122 premiers matchs d’une carrière dans la LNH qui a duré plus de 15 ans.