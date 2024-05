Crise à Québec solidaire Une instance officielle du parti dénonce le musellement des femmes

(Québec) La Commission nationale des femmes (CNF) de Québec solidaire affirme qu’il est « impératif de laisser parler les femmes et d’arrêter de museler leurs idées et leurs interventions » au sein du parti, exprimant du même souffle sa « colère à la suite de la démission d’Émilise Lessard-Therrien » de son poste de co-porte-parole. La formation politique annonce l’élaboration d’un « diagnostic interne sur le climat de la militance et de la place des femmes » dans ses rangs.