Cancer Le combat invisible des pompiers

Plastiques, appareils électroniques : les pompiers sont exposés à des fumées de plus en plus dangereuses. En 15 ans, 77 sont morts à Montréal d’un cancer lié à leur travail, contre 3 en pleine action. Et le nombre de malades pourrait être plus élevé que les chiffres l’indiquent : le Québec est la province qui reconnaît le moins de cancers liés au travail des pompiers. Un retard que le gouvernement compte corriger, a appris La Presse.