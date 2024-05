3 articles Justice et faits divers

Autopsie de l’attentat contre le fils du parrain

Les deux hommes qui ont ouvert le feu sur Leonardo Rizzuto en mars 2023 à Laval ont plaidé coupable vendredi. Dans la foulée, les interdits de publication qui couvraient les témoignages entendus et les documents déposés durant les procédures ont été levés. Ceux-ci nous permettent d’en savoir plus long sur les moments qui ont précédé l’attentat contre le fils cadet de l’ancien parrain de la mafia montréalaise et sur la trame de fond de cet évènement important de l’histoire récente du crime organisé montréalais. Un dossier de Daniel Renaud.