La journaliste Caroline Touzin, de La Presse, a remporté le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes. Sa collègue Florence Morin-Martel a obtenu une mention spéciale dans la même catégorie.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Mme Touzin a été récompensée pour son reportage « Une pandémie dans la tête1 », publié le 12 juin 2021 et portant sur « l’impact des mesures de santé publique sur la santé mentale des jeunes ».

« Caroline Touzin a été la seule journaliste au Québec – et fort possiblement au Canada – à réaliser une immersion au sein d’une unité pédopsychiatrique en pleine crise de la COVID-19 », a souligné En-Tête.

« Je suis vraiment heureuse de recevoir ce prix, mais avant tout je voudrais remercier le CHU Sainte-Justine de son ouverture à un journaliste », a dit Mme Touzin.

Je voudrais dédier ce prix à tous les ados qui ont dû faire preuve d’une grande résilience durant la pandémie parce qu’on les a privés de tout ce qu’ils aimaient faire. Caroline Touzin, récipiendaire d'un prix En-Tête

Mme Morin-Martel a quant à elle reçu une mention spéciale pour son reportage « Peut-on la garder en vie, s’il vous plaît ?2 », publié dans La Presse le 21 octobre 2021.

« On voit avec le prix remis à Caroline l'importance d'accorder aux journalistes accès au front lors des crises comme celle que nous vivons », a déclaré François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse.

« Ce fut un enjeu au cours des deux dernières années au Québec, avec les obstacles imposés par le gouvernement. Or les journalistes qui révèlent les coulisses des crises sanitaires et leurs impacts permettent aux citoyens de mieux comprendre la gravité de la situation. Bravo à Caroline et Florence. »

Les prix ont été décernés samedi soir à Montréal lors du gala de l’Association canadienne des journalistes (ACJ).

Les autres finalistes pour ce prix étaient Anne-Marie Provost, du journal Le Devoir, pour « Incursion dans une salle de classe de l’Institut Philippe-Pinel3 », et Diamond Yao, de La Converse, pour « De l’adoption à l’immigration, les défis de santé mentale dans la communauté asiatique4 ».

La liste des finalistes de toutes les catégories peut être consultée sur le site web d’En-Tête5.