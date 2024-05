Megan Lalonde, qui se présente sur les réseaux sociaux comme la « fausse vraie avocate pref du Québec », a été mise à l’amende pour 7500 $.

Mme Lalonde faisait l’objet d’une enquête du Barreau du Québec à la suite de plaintes de justiciables disant avoir été floués par cette dernière. Elle affirmait avoir été diplômée en droit de l’Université Laval en 2020 et elle publiait régulièrement des photos et vidéos d’elle dans divers palais de justice du Québec.

Lisez l’article « Une prétendue avocate dans le collimateur du Barreau »

Début avril, le Barreau avait toutefois annoncé mener une enquête pour exercice illégal de la profession d’avocat.

L’ordre professionnel – dont l’objectif est d’assurer la protection du public – a affirmé lundi soir avoir remis un constat d’infraction à Mme Lalonde. « Ça a été signifié en cour », a confirmé à La Presse Hélène Bisson, directrice du service des communications du Barreau.

Avec les frais, l’amende s’élève à 7500 $.