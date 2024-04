Celle qui s’annonce comme « la fausse vraie avocate pref du Québec », Megan Lalonde, fait l’objet d’une enquête par le Barreau du Québec après des plaintes de justiciables alléguant avoir été floués.

« Si des gens ont été victimes d’exercice illégal de la profession d’avocate, on veut qu’ils nous appellent, insiste Hélène Bisson, directrice des communications du Barreau. Et si des citoyens soupçonnent de la fraude, on les encourage à aller voir leur corps de police. »

Âgée de 24 ans, celle qui se présentait jusqu’à récemment comme Megan Lalonde sur Instagram (elle a changé pour meg_lalo) affirme avoir été diplômée en droit de l’Université Laval en 2020.

Depuis quelque mois, elle publie régulièrement des photos et vidéos d’elle dans divers palais de justice du Québec, se vantant de ses victoires.

« Un petit win au boulot », se réjouit-elle, en diffusant une image d’une salle d’audience virtuelle et même du visage du juge Thomas Jacques de la Cour du Québec, ce qui est interdit par un règlement de la Cour du Québec. « Ma deuxième maison », affirme Megan, en pointant l’entrée d’une salle du palais de justice. Elle a aussi diffusé l’image d’une procureure de la Couronne, ajoutant que « c’est le quatrième case que je lui fais sauter aujourd’hui. Je pense qu’elle va pleurer. »

En janvier dernier, Megan Lalonde inscrivait sur son profil LinkedIn être avocate en droit criminel et familial chez Solution Avocat, à Montréal. Criminaliste pratiquant au sein de ce cabinet, Me Marie-Joëlle Demers, qui siège au Barreau de Longueuil, avait alors dénoncé cette publication trompeuse et alerté le Barreau.

Le Barreau aurait alors demandé à ses membres de ne pas ébruiter l’affaire pour ne pas nuire à l’enquête, selon ce qui a été mentionné sur un groupe Facebook d’avocats de défense. Le sujet a toutefois régulièrement animé les discussions sur le web entre juristes.

D’autres plaintes du public ont été déposées à l’ordre professionnel au cours des derniers jours.

Le Barreau du Québec a finalement confirmé jeudi mener une enquête sur Megan Lalonde pour exercice illégal de la profession d’avocate.

Il faut dire qu’une publication sur TikTok de l’avocate lavalloise Chanel Alepin avait soulevé beaucoup de vagues. Elle y mettait en garde ses 40 000 abonnés contre des individus qui se prétendent avocats et soutirent de l’argent à des clients dans le pétrin. Dans les commentaires, le nom Megan Lalonde surgit. Des victimes alléguées communiquent alors avec Me Alepin, disant avoir des preuves en main.

14 jours supplémentaires en détention

C’est une avocate disant s’appeler Megan Lapointe-Lalonde qui aurait joint Danny (prénom fictif) à l’Établissement de détention de Québec à la fin décembre. Il venait d’être arrêté notamment pour possession d’arme.

Danny dit avoir eu confiance en la jeune criminaliste parce qu’elle avait été recommandée par un ami. Il a donc décidé d’abandonner son bureau d’avocat habituel.

« On a convenu qu’elle allait me représenter et des amis ont versé en mon nom 4000 $, explique-t-il. Elle m’a dit : “Tu vas être chez vous pour Noël”. »

L’avocate précédente de Danny avait alors dû communiquer avec Megan pour transmettre des informations.

Quand je la joins, [Megan] me dit qu’elle est à Drummondville. Elle dit qu’elle va demander au tribunal de se saisir du dossier. Je lui réponds que ça ne marche pas comme ça. La cour est saisie d’office, on est en criminel. Je n’ai jamais pu procéder pour la substitution d’avocat, elle ne s’est pas présentée. L’ex-avocate de Danny, qui a témoigné sous le couvert de l'anonymat

Résultat, Danny aurait passé 14 jours supplémentaires en détention avant d’être remis en liberté sous conditions. Et il affirme que ses amis n’ont jamais revu leur argent.

« Mon nom n’est pas Lalonde »

La Presse a téléphoné jeudi au même numéro utilisé par Danny pour joindre Megan.

Celle-ci répond, confirme qu’elle se prénomme Megan, est avocate, mais qu’elle n’est pas Megan Lalonde ni Megan Lapointe. « Je suis inscrite au tableau de l’ordre, mais mon nom n’est pas Lalonde », répète-t-elle.

Megan affirme travailler dans un cabinet, pour un patron qu’elle préfère ne pas nommer, pour ne pas qu’on puisse remonter jusqu’à elle. Elle dit être l’une des avocates de la défense des individus arrêtés lors de l’opération Scandaleux contre les gangs de rue, dans la grande région de Québec.

Elle insiste pour dire qu’elle n’a absolument rien à voir avec les allégations de fraude répétées sur la publication TikTok de l’avocate Chanel Alepin et nie catégoriquement avoir subtilisé de l’argent à quiconque. « C’est très grave les accusations de Me Alepin, déplore-t-elle. Ma famille craint en ce moment, des actes de vandalisme ont été faits. »

Si des gens ont été fraudés, c’est important qu’ils dénoncent, insiste la prétendue avocate.

Megan confirme avoir rencontré le Barreau du Québec mercredi et elle entend collaborer. « Je ne me sauve pas de personne, assure-t-elle. Les gens qui ont à avoir mon identité, je le fais. »