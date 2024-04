Jelly Roll a remporté gros aux CMT Music Awards 2024, dimanche soir, empochant trois prix lors de l’évènement annuel célébrant le meilleur des vidéoclips country.

Maria Sherman Associated Press

Ses distinctions ont commencé avec le prix CMT de la performance de l’année pour son interprétation accompagnée de gospel de Need a Favor aux CMT Music Awards 2023, il y a presque un an jour pour jour. C’était également sa toute première performance lors d’une cérémonie de remise de prix.

« L’année dernière, vous avez changé ma vie de toutes les manières, je n’aurais jamais pensé que ma vie pourrait être changée », a déclaré le rappeur tatoué devenu vedette de la country dans un discours d’acceptation émouvant, en direct du Moody Center, à Austin, au Texas.

Le clip de Need A Favor lui a valu le prix du clip masculin de l’année et la plus grande récompense de la soirée, celui du clip de l’année.

« Je passe l’une des meilleures nuits de ma vie », a-t-il lancé, avant de concentrer son discours sur les personnes qui recherchent une « seconde chance », notamment celles qui se trouvent dans les centres de détention pour mineurs. « J’ai entendu un jour un homme dire : “On ne change pas tant que la douleur de rester le même n’est pas plus grande que la douleur qu’il faut pour changer” », et c’est ce qu’il faut. Je t’aime, Texas. »

D’une certaine manière, c’était du déjà vu lors de la cérémonie de remise des prix de 2023, où Jelly Roll a également remporté trois prix, conquérant le public pour sa personnalité plus grande que nature et ses chansons marginales.

Kelsea Ballerini a accueilli les prix pour la quatrième fois consécutive, en ouvrant avec un sketch comique sur la lecture dans les pensées des plus grands noms de la musique country, qui s’est terminé avec Keith Urban serrant dans ses bras la mascotte de la bien-aimée chaîne de stations-service du Texas, Buc-ee’s.

Ses nombreux changements de tenue n’étaient que la première de quelques surprises, parmi lesquelles Melissa Etheridge apparaissant également dans une version duo de Come to My Window avec Ballerini.

Dès le début, Carly Pearce et Chris Stapleton ont remporté le prix de la vidéo collaborative de l’année pour leur chanson We Don’t Fight Anymore.

Ashley Cooke a remporté le prix de la vidéo féminine révolutionnaire de l’année pour Your Place, son tout premier prix. Warren Zeiders a remporté l’équivalent masculin pour Pretty Little Poison, remerciant Dieu et son meilleur ami : son père.

Le vétéran Keith Urban a présenté pour l’occasion le premier titre de son prochain album, Straight Line.

Lainey Wilson a passé beaucoup de temps sur scène, remportant la vidéo féminine de l’année pour Watermelon Moonshine. En acceptant son prix, elle s’est adressée au public en disant « merci de soutenir les femmes du pays ».

Jennifer Nettles et Kristian Bush de Sugarland se sont réunis sur la scène CMT pour la première fois depuis 2011 dans une performance collaborative avec Little Big Town. Les six voix se sont associées pour une reprise de Take Me Home de Phil Collins.

Un premier June Carter Cash Humanitarian Award

Trisha Yearwood a reçu le premier June Carter Cash Humanitarian Award, qui honore des musiciens ou des vétérans de l’industrie qui font preuve d’un « dévouement exceptionnel envers la communauté et leurs collègues artistes, incarnant l’esprit de June en tant que fervente défenseuse et initiatrice du don au suivant », indique un communiqué.

La vedette country a été honorée pour ses contributions caritatives, notamment son travail de longue date avec Habitat pour l’humanité et le projet annuel Jimmy and Rosalynn Carter Work Week.

« Je ne pense pas que quiconque ayant déjà reçu un prix humanitaire ait pensé qu’il le méritait », a-t-elle commencé, partageant ce sentiment avant de tourner son attention vers la femme dont le prix porte le nom.

« June Carter Cash était une force de la nature, et elle était mariée à une force de la nature. J’en sais un peu à ce sujet », a-t-elle raconté, en référence à son mari Garth Brooks, avant d’applaudir la capacité de Carter Cash à continuer de mettre en lumière ses propres succès.

Plus tard dans la soirée, elle a lancé une nouvelle chanson de son prochain album, la ballade acoustique Put It in a Song.

Le centre émotionnel de la remise des prix est sans aucun doute venu plus tard, dans un hommage de vedettes au regretté Toby Keith, avec Brooks & Dunn s’attaquant au succès de Keith en 1993, Should’ve Been A Cowboy, Sammy Hagar interprétant I Love This Bar et Lainey Wilson chantant How Do You Like Me Now. Ils étaient tous accompagnés par le groupe de longue date de Keith.

Keith, un auteur country à succès d’hymnes pro-américains qui a agacé les critiques et était aimé par des millions de fans, est décédé en février à 62 ans, après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’estomac.

Dans la foule, des artistes comme Ashley McBryde et Jelly Roll ont levé leurs gobelets rouges dans un joyeux hommage au chanteur, qui a immortalisé les humbles gobelets en plastique dans son tube de 2011 Red Solo Cup.