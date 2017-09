Nage synchronisée: faire une place aux garçons

S'adapter

Parmi les éléments qui expliquent leur très faible présence, on retrouve l'aspect «féminin» de la discipline. «Il y a des petites filles qui font de la synchro pour mettre des costumes à paillettes et lever la jambe sur la musique de La reine des neiges, mais il y a aussi des garçons qui n'en font pas à cause de ça, illustre Mme Vézina. On ne veut absolument pas renier l'intérêt des filles, mais il faut trouver une façon d'inclure les gars.»

Des gars comme Maxime*, un adolescent qui a commencé à pratiquer la nage synchronisée il y a quatre ans dans une piscine de la région métropolitaine, après avoir fait de la natation, du plongeon et du water-polo. «J'adore les sports aquatiques et de performance. Et la nage synchro demande énormément d'énergie, de force et d'entraînement pour faire toutes ces figures. Ce n'est pas facile!»

Julie Vézina précise que c'est un sport très complet. «Les athlètes doivent avoir une grande endurance anaérobique, pour rester sous l'eau sans respirer pendant 45 à 60 secondes consécutives. Elles sont toujours en train de bouger. Le sport exige des qualités musculaires incroyables, énormément de flexibilité, d'élégance, une conscience du rythme, des qualités acrobatiques pour faire des portées et des périlleux, une bonne orientation spatiale et un grand synchronisme avec la musique et ses coéquipières.»

Une série de qualités dont le grand public n'est pas toujours conscient.

«La nage synchro est considérée comme un sport facile, qui repose sur les paillettes et le paraître. Juste ça, c'est un problème. Ensuite, être un gars dans cet univers-là, c'est difficile.»