Les battants, 10 ans plus tard

En 2007, La Presse vous présentait des jeunes qui avaient surmonté des épreuves avant de réussir à obtenir leur diplôme d'études secondaires. Des battants, courageux et déterminés. Dix ans plus tard, les revoici.

À 17 ans, Marie-Anne espérait travailler en commerce international et « voyager partout ». « Je n'ai pas pu le faire, constate-t-elle. J'ai un enfant et je suis sa seule répondante, alors j'ai pris un autre chemin. Mais ma carrière internationale, si j'en ai encore envie, je pourrai la faire quand mon fils volera de ses propres ailes. Pour l'instant, je veux être là pour lui. »

Si la Montréalaise pouvait changer quelque chose, c'est le peu d'intérêt que portent les employeurs aux expériences acquises ailleurs qu'en classe ou au travail. « Je trouve malheureux que les qualités personnelles, la résilience et la détermination ne soient pas plus valorisées que ça », déplore-t-elle.

L'aide de ses parents a aussi été précieuse. « Quand j'avais un cours le soir, ils gardaient mon fils, témoigne-t-elle. À la mi-session et en fin de session, quand c'était difficile, je bénéficiais aussi de leur support moral. De nombreuses fois, surtout pendant mon parcours universitaire, j'ai frappé un mur. Mes parents étaient là pour m'écouter et m'encourager. »

Son conseil aux jeunes mères seules ? Utilisez les ressources disponibles, qui enlèvent « un énorme poids sur les épaules », dit-elle. Les Martinez ont ainsi habité au Projet Chance, qui offre des logements subventionnés aux mères étudiantes. « J'ai pu avoir accès à beaucoup de support et de services, comme des paniers de Noël, des cadeaux de Noël pour les enfants, des activités, etc. », énumère la jeune femme.

A-t-il été dur de concilier études et parentalité ? « Oui, répond-elle. Mais je ne pouvais pas mettre ma vie sur pause. Il fallait que je montre l'exemple à mon fils. Jongler avec les deux rôles n'a pas été facile, mais avoir un enfant, ce n'est pas un obstacle. Il faut se dire que la réussite est deux fois plus belle. »

« Il faut se donner un but dans la vie, et faire ce qu'il faut pour l'atteindre », dit-il, prononçant les mêmes mots qu'il y a 10 ans. Son prochain objectif ? Déménager, en juillet, dans la maison qu'il a achetée avec son amoureuse, à Mascouche. « La famille s'est agrandie », fait valoir le couvreur. Leur fille, Élie, est née à l'Halloween. « L'infirmière qui a aidé à l'accouchement était déguisée en taco », s'amuse-t-il. Toujours ce sourire.

Philippe a d'abord fait un diplôme d'études professionnelles en carrosserie. « Une fois les pieds dedans, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Je me suis recyclé dans la construction. Je travaille depuis trois ans pour la même entreprise, Couv-Toit », précise-t-il fièrement.

Il y a 10 ans, La Presse avait rencontré un adolescent qui allait obtenir son diplôme d'études secondaires, après avoir surmonté des problèmes de consommation de drogue et de manque de confiance en lui. Aujourd'hui, on est devant un homme de 29 ans, hâlé par le travail au grand air.

« Cristian, ex-analphabète, futur ingénieur. » Prémonitoire, ce titre coiffait l'article relatant le parcours de Cristian Cabrera en 2007. Chilien d'origine, le jeune homme était retourné à l'école à 20 ans. Il comptait alors sur ses doigts et ne savait plus lire ni écrire. Après quelques années d'efforts soutenus, son diplôme d'études secondaires en poche, il rêvait grand.

Dix ans plus tard, Cristian n'a pas ralenti la cadence. Oh, que non ! Aujourd'hui âgé de 33 ans, il est ingénieur et père de... cinq enfants.

« J'ai fait une technique en génie industriel au cégep Ahuntsic, puis j'ai travaillé dans le domaine pharmaceutique, raconte le toujours affable jeune homme, retrouvé grâce à Facebook. J'ai alors rencontré des gens qui ont été des exemples pour moi. Ils ont ravivé mon rêve d'être ingénieur. »

Après avoir terminé des cours préalables en sciences, Cristian a été admis à Polytechnique, où il vient d'obtenir un baccalauréat en génie industriel. « Je travaille à temps plein depuis février, dit le Montréalais. Je suis content d'où je suis. Ça n'a pas été évident comme parcours, parce que j'ai aussi cinq enfants, âgés de 2 à 9 ans. Quand on étudie, on fait beaucoup de sacrifices. Les enfants font des sacrifices, eux aussi. On a moins d'argent, et la fin de semaine, au lieu d'aller jouer au parc, on doit étudier. Je l'ai fait pour leur donner un meilleur futur. Et une fierté. »

FAIRE SES CHOIX ET LES ASSUMER

Quel conseil donnerait-il au jeune qu'il était ? « Il faut faire ses choix et les assumer, tranche-t-il. Chercher un métier ou une profession qui nous intéresse et devenir bon là-dedans. L'idée, c'est de se positionner dans la société, de se faire une place. Après, tout est une question d'efforts. Il faut accepter les échecs aussi bien que les réussites. Et s'arranger pour avoir beaucoup plus de réussites... »

Ailleurs, les possibilités auraient été moins vastes pour lui. « On vit dans un pays où le gouvernement nous aide à étudier, souligne Cristian. Le coût des études est insignifiant, par rapport aux États-Unis. Et les employeurs sont prêts à donner une chance à un candidat plus âgé. »

« C'EST BEAU D'AVOIR UN OBJECTIF »

S'il avait une baguette magique, Cristian changerait une chose : le pessimisme de certains intervenants croisés sur sa route. « Il y en a qui nous marquent et nous motivent à poursuivre nos études, dit-il. Mais il y en a d'autres qui ne croient pas en nous. Au lieu d'étiqueter les étudiants comme des incapables, ils devraient les encourager. Il y a des gens très brillants, qui pourraient faire de belles carrières, après avoir eu une adolescence difficile. Il faut leur donner une chance et les appuyer. »

« Il faut être réaliste à un moment donné, c'est vrai, reconnaît-il. On ne deviendra pas tous astronautes. Mais c'est beau d'avoir un objectif. Un rêve. »

Il n'a pas été possible de parler à Cynthia Paquette, la quatrième battante présentée en 2007.