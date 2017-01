Mourir écolo

Jadis à la traîne du Vieux Continent et de ses voisins américains, l'industrie funéraire du Québec a pris, au cours des dernières années, ses impacts environnementaux à bras-le-corps. Virée verte dans les coulisses de la mort, où la conscience écologique est plus vivante que jamais.

Plus de 60 000 Québécois passent l'arme à gauche tous les ans et au fur et à mesure que la Faucheuse aiguise sa lame, la planète accumule les corps, les cendres... et leurs contenants.

Trêve d'euphémismes: la mort, aussi froid semble le constat, se fait un peu chaque fois au péril de la vie sur Terre. Au-delà du deuil, les rituels funéraires touchent notamment les nappes phréatiques, l'écosystème et la couche d'ozone.

Or, un mouvement plus vivant que jamais dans l'industrie tend à prouver que les rites mortuaires et le développement durable ne sont pas incompatibles. Tant s'en faut. D'abord à la remorque de l'Europe, le Québec prend le pas. Et la Fédération des coopératives funéraires entend ouvrir la marche de cette révolution verte.

«Notre but n'est pas de faire l'économie des rites funéraires, parce qu'ultimement, les funérailles les plus écologiques sont celles où personne ne va», indique France Denis, responsable des communications de la Fédération des coopératives funéraires.

«L'idée est de pallier l'émission de gaz à effet de serre et, autant que possible, de la réduire à la source», ajoute Mme Denis.

Parmi les initiatives: la plantation de milliers d'arbres par l'entremise du projet Héritage. «Actuellement, nous sommes la seule coopérative funéraire à compenser entièrement nos émissions de gaz à effet de serre, dit Garry Lavoie, directeur de la Coopérative des Deux Rives, plus important regroupement funéraire en Amérique du Nord. Le déplacement des corbillards pendant les funérailles, le voyagement des membres et des administrateurs lors des assemblées générales, la crémation ou l'inhumation... tout est calculé.»

En 2015 seulement, l'association de la région de Québec a déboursé 30 000 $ pour que 8000 nouveaux arbres prennent racine au Pérou et au Québec. Une dizaine de coopératives funéraires du Québec participent, à différentes échelles, à l'initiative de reboisement et de collaboration Nord-Sud. Depuis 2009, un total de quelque 70 000 végétaux se sont ainsi ajoutés à la flore mondiale par l'entremise de coopératives forestières du Québec et de l'Amérique latine.

La Coopérative des Deux Rives, qui a mis noir sur blanc sa politique verte en 2009, a poussé son engagement jusqu'à optimiser l'efficacité énergétique de ses 11 bâtiments dans le nanodétail: géothermie, toilettes à faible débit, café équitable, papier certifié SFC, etc. «Nous avons aussi fait pression sur nos fournisseurs pour offrir des produits écologiques, se réjouit M. Lavoie, dont le travail a été récompensé par moult distinctions. C'est à la suite de nos démarches que Cercueils Magog a mis sur le marché des modèles de cercueils biodégradables, certifiés par le Green Burial Council [OSBL qui atteste des pratiques durables dans le milieu funéraire].»

Les entreprises s'évertuent

Au-delà des coopératives, un nombre croissant d'entreprises funéraires québécoises se montrent conscientes de leur empreinte... et conscientisées dans leur emprise. La maison Alfred Dallaire Memoria est l'une de celles qui permettent aux défunts ou à leurs proches de tisser leur fibre écologique jusqu'à l'éternel repos, que ce soit par l'entremise d'urnes biodégradables, d'inhumations sans embaumement ou de funérailles carboneutres.

«De plus en plus de clients souhaitent agir localement, et nous posent des questions pour organiser des funérailles le plus écologiques possible. Notre travail est de leur présenter les options et de leur montrer qu'elles ne sont pas si coûteuses», précise Julia Duchastel, vice-présidente de Memoria.

Après la mort inopinée de son frère Jean, Robert Langevin est l'un de ces clients qui ont choisi de rester fidèles aux valeurs vertes du défunt. «Dans son testament, mon frère a inscrit qu'il voulait que l'on dispose de son corps de manière écologique, sans autres détails, dit-il. Et moi-même, je suis très écolo, alors ce n'était même pas une question.»

La famille a choisi la crémation, et la réception s'est organisée à l'avenant: vaisselle réutilisable, vin bio, récupération, etc. Lors d'un deuil, bien peser les options peut toutefois devenir ardu, constate M. Langevin après coup. «Honnêtement, tout ça va très vite, surtout lorsque la mort est inattendue. Nous n'avons pas eu le temps de lire les études ni d'avoir de longues discussions pour comparer les méthodes d'inhumation ou de crémation.»

Aqua... quoi? Aquamation

Pourtant, les clients québécois sont les premiers à pouvoir voter vert lorsqu'il est question de disposer d'un corps. Si la crémation s'avère plus polluante, les études s'entendent pour dire que l'inhumation dégrade plus directement l'écosystème et la santé humaine.

Une solution point toutefois à l'horizon, puisque de plus en plus de familles endeuillées se tournent vers l'aquamation. Contrairement à la crémation habituelle, c'est de l'eau bouillante en mouvement, mélangée à une solution alcaline, qui dissout la dépouille. «Le résultat final est exactement le même qu'avec la crémation par le feu, soit de la poussière d'os, mais on ne brûle pas de gaz et on ne produit pas de CO2», explique Éric LeSieur, du complexe du même nom à Granby, qui a importé la technique des États-Unis en 2015. Les eaux usées sont ensuite dirigées vers les égouts municipaux. «Mes clients choisissent ce procédé à 98 %. Nous venons tout juste de faire notre 300e [aquamation], et selon le fournisseur, je serai le salon le plus actif dans le monde d'ici la fin de l'année [2016].»

Deux facteurs rebutent en outre certaines maisons funéraires à emboîter le pas. Primo, le prix. La machine se détaille autour de 150 000 $ US. «Elle coûtait 700 000 $ il y a sept ans», nuance M. LeSieur.

Secundo, la durée du processus. «L'aquamation peut prendre jusqu'à huit heures, remarque Julia Duchastel, de Memoria. Nous n'avons pas jugé que c'était un rendement intéressant et nous avons préféré nous concentrer sur l'efficacité énergétique de nos fours crématoires. Avec de nouveaux appareils européens, nous avons réussi à réduire les émissions de 50 %.»

Quoi qu'il en soit, peu importe le moyen ou le motif, l'industrie funéraire et ses clients croient plus que jamais qu'il y a une vie après la mort. Du moins sur Terre...