Barre aux noix Kashi Joi: adéquate après un entraînement

Réalité

En fait, «la liste des ingrédients est assez longue et contient plusieurs additifs alimentaires, constate Karine Paiement, nutritionniste et cofondatrice d'Endorphine nutrition sportive. On retrouve tout de même plusieurs ingrédients intéressants en début de liste comme les amandes, les arachides et les figues.»

Avec ses 200 calories et ses 6 g de protéines, cette barre aux noix, aux pistaches, aux figues et au citron - aussi délicieuse qu'originale - est rassasiante. «Le ratio de glucides/protéines, qui est de trois pour un, en fait une collation qui peut être adéquate après une activité physique», analyse Mme Paiement. La teneur en fibres (haute) et en sucres (modeste) de cette barre faite au Canada avec des ingrédients locaux et importés fait qu'elle se démarque.

Sa teneur en gras (12 g) est élevée, note cependant la nutritionniste. «Toutefois, celui-ci provient en grande partie des noix, des arachides et de l'huile végétale, qui sont reconnues pour fournir des gras insaturés qu'on apprécie pour leurs effets bénéfiques sur la santé du coeur», nuance-t-elle. Cette barre contient également du beurre de cacao, malheureusement riche en gras saturés.

«Bien qu'on préfère les aliments moins transformés et cuisinés à la maison, observe Mme Paiement, la barre aux noix Kashi Joi peut être une solution de rechange pratique à avoir sous la main.»

1,99 $ pour 40 g