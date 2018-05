Craquelins au cheddar Pattes d'ours: pas mieux que les Goldfish

Réalité

Des légumes dans ces craquelins, il y en a, mais ils sont séchés. Autre problème: ils sont en quantité moindre que la farine blanche, le fromage et l'huile. La mention «Faits avec de vrais fruits et légumes» porte donc à confusion, car c'est «loin d'équivaloir à une portion de fruits et légumes», tranche Chantal Beaudoin, nutritionniste à Prévost. «On note un certain effort de la part de l'entreprise, mais une quantité plus importante serait souhaitable», précise-t-elle.

La liste d'ingrédients de ces Pattes d'ours fromagées est très longue. On y trouve de l'huile de coprah, «dont la qualité nutritive est discutable», note la nutritionniste.

Comparés aux célèbres Goldfish au cheddar, ces craquelins contiennent plus de gras saturés (à éviter) et de glucides.