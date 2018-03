Mes premières pattes d'ours: biscuits pas trop sucrés

Réalité

C'est vrai. Un sachet de ces nouvelles Pattes d'ours ne contient que 4 g de sucre, ou 16 % de son poids. En comparaison, le sucre représente 28 % du poids des Pattes d'ours classiques à la mélasse.

«Je suis agréablement surprise, indique Rachel Brasseur Picard, nutritionniste à L'Assomption. Je m'attendais à pire de ce produit, car trop souvent, les produits conçus pour les enfants sont riches en sucre et faibles en fibres.»

Ces biscuits contiennent relativement peu d'ingrédients. «On dirait presque qu'on pourrait les refaire à la maison, sauf pour l'inuline, une fibre prébiotique qui ajoute un goût sucré au produit sans nuire à sa valeur nutritive, et la lécithine de soya, le seul additif du produit», observe Mme Brasseur Picard.

En bouche, ces petits biscuits sont simples et satisfaisants. Jamais on ne pourrait deviner qu'ils ne sont pas trop sucrés.

Est-ce une bonne collation pour les enfants? «Est-ce aussi bien qu'un fruit ou un yogourt? demande la nutritionniste. Non, jamais. Est-ce que de temps en temps, tant qu'à donner un biscuit, on pourrait choisir celui-ci? Oui. Mais il ne faut pas avoir l'impression que c'est un aliment parfait, qu'on a le feu vert pour en manger de manière illimitée, sous prétexte que sa valeur nutritive est plus saine que celle de nombreux autres biscuits. Ça reste un biscuit, une gâterie que les enfants apprécieront certainement à l'occasion.»

3,49 $ pour six sachets de 25 g