Yop protéine: après un entraînement intense, avec un fruit

Réalité

C'est vrai. Une bouteille de ce Yop protéine contient plus de protéines provenant du lait (12 g) que la même quantité de Yop à la vanille ordinaire (7 g). Le nouveau produit contient aussi un peu moins de glucides (24 g) que le standard (27 g).

«La teneur en gras saturés, ainsi qu'en vitamines A, D et en calcium est adéquate, observe Chantal Beaudoin, nutritionniste à Prévost. C'est un produit sans édulcorant, ce qui est très bien.» Petit regret, ce Yop ne contient pas de probiotiques, intéressants «pour le système immunitaire», souligne Mme Beaudoin.

Est-ce une bonne boisson pour les sportifs? Pas avant l'entraînement, mais elle peut convenir après un effort intense, accompagnée d'un fruit pour plus de glucides. «Il faut avoir fait une dépense énergétique importante», note la nutritionniste.

«Une boisson frappée maison faite à base de lait 1 %, de yogourt grec ou de lait écrémé en poudre et de fruits serait plus recommandée, suggère Mme Beaudoin. Son contenu serait moins sucré, moins gras, plus riche en fibres alimentaires. Son coût serait aussi inférieur, surtout pour une famille.»

Prix: 6,49 $ pour quatre bouteilles de 250 ml