Mélange de sirops d'érable et d'agave: inutile nouveauté

Réalité

Première surprise, ce sirop contient en fait trois ingrédients. Du jus de canne évaporé (c'est-à-dire du sucre de canne), du sirop d'érable et du nectar d'agave. Est-ce un bon choix de sirop?

«Le sirop d'agave a effectivement un indice glycémique plus faible que le sucre et le sirop d'érable, en plus d'avoir un pouvoir sucrant plus grand, ce qui peut nous permettre d'en réduire la quantité», analyse Marie-Ève Blais, nutritionniste. Attention, ce même sirop d'agave contient une plus grande proportion de fructose, ce qui « soulève plusieurs inquiétudes », ajoute-t-elle.

«Alors que nous avons à un moment cru que le fructose pourrait être une bonne option pour les diabétiques, nous savons maintenant qu'il n'y a pas d'avantages à long terme à en consommer, explique Mme Blais. Au contraire, lorsqu'il est consommé en grande quantité, le fructose est notamment associé à une élévation des triglycérides dans le sang, eux-mêmes associés aux maladies cardiovasculaires.»

Il n'y a pas d'avantage à consommer du sirop d'agave au lieu du sirop d'érable du Québec. «La valeur nutritive est comparable d'un sucre à l'autre et nous savons qu'il vaut mieux en modérer notre consommation, rappelle la nutritionniste. Le choix d'un sucre plutôt qu'un autre est donc davantage une question de goût et de... valeurs.»

4,49 $ pour 236 ml