Riz brun et freekeh: original et nutritif

Réalité

Il est vrai que ce mélange de riz brun, de freekeh (du blé immature rôti), de riz sauvage et de graines de lin assaisonné change du sempiternel riz. Vendu cuisiné, il suffit de réchauffer cet accompagnement au micro-ondes. «Les ingrédients sont relativement simples, la liste est courte, sans agents de conservation», observe Jenny-Lyne St-André, nutritionniste à Montréal.

Sous la dent, c'est croquant et agréable, bien que les saveurs de la poudre d'oignon et de l'assaisonnement puissent déplaire. «C'est une bonne source de fibres, analyse Mme St-André. La teneur en sodium est limite, mais cela peut être acceptable.» Fait intéressant, une portion de 3/4 de tasse fournit 4 g de protéines, «plus que pour la même quantité de riz brun et de riz blanc», souligne la diététiste.

«Moins les produits sont transformés, mieux c'est, rappelle Mme St-André. C'est toutefois un beau compromis pour les gens qui manquent de temps pour la préparation, qui veulent varier les types de grains et intégrer plus de fibres dans leur alimentation. Parce que les fibres, c'est très gagnant pour la santé en général.»

3,49 $ pour 250 g