Qranola supergrains: intéressant granola

Réalité

C'est vrai, ce «qranola», c'est-à-dire un granola à base de quinoa, est bon seul ou avec du lait et des fruits, séchés ou frais. «La liste d'ingrédients peut paraître longue, observe Marie-Ève Blais, nutritionniste à Québec, mais on y retrouve essentiellement des grains (quinoa, sorgho, avoine), des légumineuses (protéine de pois, flocons de lentilles) et des graines (de tournesol, de chia), ce qui est très intéressant.» Fait rare pour des céréales, elles ne sont pas trop sucrées. «La quantité de protéines, 9 g par portion, est également impressionnante et constitue un atout pour le déjeuner, un repas où les gens en général ont plus de difficulté à combler leurs besoins en protéines», indique Mme Blais. Seule déception: la teneur en fibres (2 g par portion de 1 tasse) est faible.

Ce «qranola» sans gluten reste un bon choix de céréales. S'il était servi «avec un fruit et du lait, de la boisson de soya ou du yogourt, nous aurions un petit-déjeuner complet et rassasiant», confirme la nutritionniste.