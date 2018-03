Mozzarellissima léger: fromage allégé pour grosses tablées

Ce que dit Saputo: «Une version plus légère de notre fromage Mozzarella classique.»

Réalité

C'est vrai, ce fromage conçu pour garnir pizzas, lasagnes et autres plats gratinés est allégé. «Il contient moins de gras, donc moins de calories et plus de protéines que la version classique», analyse Claudie-Anne Fortin, nutritionniste.

En détail, une portion de 30 g (soit un cube de 3 cm) contient 4 g de lipides, 70 calories et 9 g de protéines, tandis que la même quantité de fromage Mozzarellissima régulier fournit 6 g de lipides, 90 calories et 8 g de protéines.

Petit hic: la version allégée contient un peu plus de sel «pour garder un goût acceptable, malgré la diminution du gras», explique Mme Fortin.

14,29 $ pour 1 kg