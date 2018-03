Granola canneberges et amandes: sucre, miel et sirops de maïs et de cassonade

Réalité

Dans ce granola, «la quantité de fibres est intéressante», confirme Sophie de Grandpré, nutritionniste à Saint-Hyacinthe, Terrebonne et Longueuil. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour le sucre. Avec 15 g de sucres par portion de 2/3 de tasse, ces céréales sont trop sucrées. La liste des ingrédients révèle la présence de sucre (en deuxième position), de miel, de sirop de maïs et de sirop de cassonade. Ce granola contient aussi de l'huile de palme, «qui n'est pas dans les bons gras», observe Mme de Grandpré.

Est-ce un choix correct? «Pour la majorité des gens, cet aliment est trop sucré pour une collation ou un déjeuner, estime la nutritionniste. Il pourrait toutefois correspondre aux besoins d'une personne qui s'entraîne et qui a besoin de glucides rapides.»

5,99 $ pour 300 g