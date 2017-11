Barre Clif Builder's: pour les athlètes dont le prochain repas est loin

Ce que dit Clif: «Une barre protéinique remplie de chocolat et si délicieuse que vous en mangerez une même les jours où vous ne vous entraînez pas.»

Réalité

C'est vrai, cette barre «a une forte teneur en protéines par rapport aux glucides», analyse Claudie-Anne Fortin, nutritionniste.

Quand est-elle utile? «Elle devrait être mangée après un entraînement cardio ou musculaire chez les sportifs, si le prochain repas est dans plus de deux heures, répond Mme Fortin. Cette barre pourrait aussi être consommée par ceux qui n'ont pas le temps de manger un repas équilibré. Dans ce cas, il faut l'accompagner d'un fruit et de crudités.» Attention, «c'est une barre riche en calories».

Est-ce une bonne idée d'en consommer «même les jours où vous ne vous entraînez pas», comme le suggère Clif? «Certains athlètes en auront besoin en raison de leur manque d'appétit ou de temps, estime Mme Fortin. En général, on n'en a toutefois pas besoin. Le mieux est de manger un vrai repas.»

Prix: 1,95 $ pour 68 g