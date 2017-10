Biscuits granola aux canneberges et à l'érable

RÉALITÉ

C'est vrai. Ces biscuits faits au Québec sont à base d'aliments simples : amandes, dattes, graines de citrouille, canneberges, graines de tournesol, sirop d'érable (tous biologiques), en plus d'un peu de sel de l'Himalaya. « C'est comme si nous les avions cuisinés à la maison », observe Caroline Tanguay, nutritionniste.

Dans ces biscuits, « on trouve un bel équilibre entre les glucides (fournis par les fruits et le sirop d'érable) et les protéines (des noix et graines), note Mme Tanguay. C'est idéal pour une collation sur le pouce ou pour combler une petite envie de sucré après un repas. »

Prix : 8,99 $ pour 150 g