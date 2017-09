Pâtes sous la mer: de bonnes pâtes pour les petits dauphins

Réalité

C'est vrai. «Ces pâtes sont plus intéressantes que les pâtes régulières», analyse Caroline Tanguay, nutritionniste. Une portion de 85 g de macaroni coupé Catelli (pâtes blanches) contient 3 g de fibres et 11 g de protéines. La même quantité de pâtes sous la mer PC Menu bleu fournit quatre fois plus de fibres (12 g) et 5 g de protéines supplémentaires. Même les pâtes de blé entier n'accotent pas ces pâtes en forme de dauphin, pieuvre et étoile de mer de Menu bleu!

Ce produit ne contient que cinq ingrédients: semoule de blé dur, concentré de protéine de pois, fibres de bale d'avoine, poudre de tomate et poudre d'épinards. Pas de colorant.

«C'est très intéressant pour les enfants: les formes de la mer vont attirer les tout-petits, note Mme Tanguay. Pour les adultes aussi, puisque ce sont des pâtes à indice glycémique inférieur et à indice de satiété supérieur.» Bref, une bonne prise.

Prix payé: 1,69 $ pour 300 g