Thé vert glacé à la mangue: plus de sucre que dans un Pepsi

Réalité

«Cette boisson laisse croire à la population qu'elle est santé», déplore Suzanne Roy, nutritionniste. C'est vrai qu'elle contient du thé, mais curieusement pas la moindre trace de mangue. Quant à son format, il est énorme.

«Le seul nutriment que contient ce thé vert est le sucre (glucose-fructose), avec 55 g par canette de 695 ml, ce qui correspond à 11 cuillérées de sucre ou 210 calories», analyse Mme Roy. Or, «l'excès de glucose-fructose est à l'origine de plusieurs maladies métaboliques, dont la stéatose hépatique (ou foie gras), l'obésité, le diabète de type 2 et l'hypertension», précise-t-elle.

Une canette de ce thé glacé fournit 21 mg de caféine. C'est peu - l'équivalent d'un quart de tasse de café au percolateur. Cela n'en fait pas un produit acceptable.

«Je considère que ce thé vert à la mangue est plus nocif pour la santé qu'une boisson gazeuse, en raison de sa plus grande teneur en sucre ajouté», estime la nutritionniste. Si on veut boire une canette de boisson sucrée, il vaut mieux choisir un format régulier (355 ml) de Pepsi, qui contient neuf cuillérées de sucre. C'est deux de moins que ce thé glacé.

1,69 $ pour 695 ml