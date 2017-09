Aliment sous la loupe: peu de sucre, mais trop de gras saturés

Réalité

C'est vrai, ces barres dont le goût rappelle les confiseries After Eight contiennent «beaucoup moins de sucre que la majorité des barres du commerce», analyse Catherine Paul, nutritionniste chez Kinécible à Sorel-Tracy. Elles sont riches en fibres et ont «une belle teneur en protéines» avec 5 g par barre, précise-t-elle. Elles ne sont toutefois pas parfaites, notamment parce qu'elles contiennent de l'huile de palmiste et du sirop de glucose. «Je trouve que ces barres contiennent trop de gras saturés [3,5 g par portion], observe la diététiste. Les gras saturés sont reconnus comme étant néfastes pour la santé. On doit les éliminer le plus possible.» Ces barres faites aux États-Unis peuvent tout de même être utiles «pour compléter un repas faible en protéines, combler un vide entre deux repas ou comme collation lors d'une longue randonnée», dit Mme Paul. Attention de ne pas les manger juste avant un entraînement, trop de protéines pouvant causer des inconforts pendant l'activité physique.

2,25 $ pour 40 g