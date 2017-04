Coriandre lyophilisée Litehouse: découverte pratique

Réalité

Ce produit d'Allemagne ne contient qu'un ingrédient : de la coriandre lyophilisée. « Ce procédé consiste à faire subir à l'aliment une congélation rapide à -25 ℃, sous vide, explique Francesca Ippolito, nutritionniste à Montréal. L'eau contenue dans la coriandre passe ainsi de glace à vapeur. »

« Comparativement aux herbes séchées, le goût d'origine est mieux conservé, observe Mme Ippolito. Les valeurs nutritives sont presque intactes. L'herbe se réhydrate rapidement lors de la cuisson ou lorsqu'elle est humectée. » La saveur est moins prononcée que celle de la coriandre fraîche, qui a toutefois le désavantage de flétrir vite.

« On peut utiliser ce produit pour aromatiser les salades, soupes, sautés, viandes, poissons, mets végétariens et même les smoothies », suggère la diététiste. À noter : Litehouse propose d'autres herbes lyophilisées (aneth, basilic, menthe, etc.). Parfait pour relever les plats autrement qu'avec du sel.

Prix: 5,49 $ pour 10 g