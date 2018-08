Manger un burger fait partie des plaisirs de l'été. Pour réduire sa consommation de viande, on peut faire griller une galette végétarienne. Laquelle choisir pour que végé rime avec santé ? Nous en avons analysé 36, dont 6 sont de bons choix.

Plus de 7 % des Canadiens se disent végétariens - et 2,3 % végétaliens -, selon un sondage mené en mars pour l'Université Dalhousie. Cela fait bien des gens qui désirent faire griller autre chose qu'une galette de boeuf sur le barbecue. Surtout en ajoutant ceux qui souhaitent réduire leur consommation de viande et tout simplement varier leur menu...

Résultat : le marché des aliments dits « sans viande » grossit. Les ventes dans cette catégorie s'élevaient à 125 millions de dollars en 2011, selon des données d'Euromonitor compilées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Cinq ans plus tard, elles avaient franchi le cap des 150 millions.

Les ventes d'aliments sans viande devraient atteindre 179 millions d'ici à 2021, selon le MAPAQ.

TRENTE-SIX VÉGÉBURGERS

« Il existe de plus en plus de galettes végétariennes prêtes à manger pour faire nos propres burgers sans viande », constate Karine Paiement, nutritionniste et cofondatrice d'Endorphine nutrition sportive. En visitant 10 magasins, La Presse a recensé 36 variétés de végéburgers, de 15 marques différentes.

Mais végé n'égale pas toujours santé. Ces galettes sont des produits transformés, contrairement aux boulettes de boeuf que l'on façonne à la maison. Pour faire un bon choix, Karine Paiement conseille d'appliquer ces quatre critères :

1. Une liste des ingrédients réduite. « Plus la liste est courte, plus le contenu de la galette risque d'être intéressant, estime la nutritionniste. On doit reconnaître les ingrédients qui la composent, puisqu'on préfère manger des aliments plutôt que des additifs alimentaires. »

2. Une bonne teneur en protéines. « Certaines galettes végétariennes sont pauvres en protéines, puisqu'elles sont composées en grande partie de céréales et de légumes, note Karine Paiement. On préfère celles qui sont composées de légumineuses ou de soya. Cela nous permet d'obtenir environ 15 g de protéines par galette, pour un effet plus rassasiant. »

3. Une teneur limitée en sodium. « Les produits prêts à manger sont souvent additionnés de sel, et les galettes végétariennes ne font pas exception, observe la nutritionniste. On vise 400 mg de sodium ou moins par galette. »

4. Un goût qui plaît. « On choisit un aliment parce qu'il est bon ! s'exclame Karine Paiement. On doit aimer son goût et sa texture pour profiter pleinement de son burger végétarien. »

Parmi les 36 végéburgers analysés, seuls 3 contiennent suffisamment de protéines et ne sont pas trop salés. Ces gagnants sont les burgers au tofu teriyaki de Soyarie, les burgers aux lentilles béluga avec pacanes et abricots des Fougères et les galettes aux lentilles et noix de VG Gourmet.

DU PROJET À LA RÉALITÉ

« Je suis végétarienne depuis presque 20 ans, indique Chantal Bekhor, chef de cuisine de VG Gourmet. Je cuisinais des choses comme ça à la maison et tout le monde me disait : "Tes burgers sont excellents, tu devrais les lancer sur le marché." » Ce projet est devenu réalité en 2015, lorsque Mme Bekhor a fondé VG Gourmet avec son mari, Emmanuel Castiel.

S'assurer que leurs galettes végés contiennent assez de protéines, « c'est sûr que c'est un défi », reconnaît M. Castiel. À base de légumineuses, de légumes frais et d'herbes fraîches, leurs burgers « ne prétendent pas être de la viande », lit-on sur leur emballage. « Dans trois de nos quatre variétés de burgers, on a ajouté du tofu sans OGM pour avoir des protéines supplémentaires, précise M. Castiel. Les gens l'apprécient. » La quatrième variété (aux patates douces et aux haricots noirs) est toutefois sans tofu, pour répondre aux besoins de la clientèle allergique au soya.

BURGER DOUBLE

Dans certains cas, surtout si les galettes sont petites et pas trop riches en sel, il peut être intéressant d'en manger deux pour avoir suffisamment de protéines. C'est une bonne solution si on aime les galettes de marque Wholly Veggie ! aux betteraves, qui contiennent chacune 7 g de protéines - donc 14 g en doublant la portion. Attention : il n'est pas nécessaire de manger deux petits pains, à moins d'avoir très faim.

Si on craque plutôt pour les burgers aux patates douces et au garam masala de l'entreprise Racine, qui fournissent 11 g de protéines, on peut ajouter du fromage (ou une autre source de protéines) au burger afin de le rendre plus rassasiant.

Méthodologie

15 marques analysées : Amy's, Le Choix du Président, Cool & Simple, Dr. Praeger's, Fieldburger, Les Fougères, Gardein, Hilary's, Porat, Racine, Sol Cuisine, Soyarie, VG Gourmet, Wholly Veggie ! et Yves Veggie Cuisine.

10 magasins visités : Alfalfa, Cool & Simple, Costco, IGA, Intermarché, Le Marché des saveurs du Québec, Metro, PA Nature, Provigo, Rachelle-Béry et TAU.