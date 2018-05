Margarine ou beurre? Le combat jaune

Comment conserver le beurre?

Pas facile de passer au beurre quand on a grandi avec la si pratique margarine. Comment conserver du beurre prêt à tartiner sans qu'il développe un goût rance? «Le beurre est une matière qui est bonne, mais très fragile», dit François Sigouin, professeur de cuisine à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Voici ses conseils.

Température pièce

Pour avoir du beurre mou sous la main, le mieux est d'en placer une petite quantité dans un beurrier, à la température de la pièce. «Ça ne se garde pas très longtemps, deux ou trois jours maximum», indique M. Sigouin. Durant les chauds mois d'été, mieux vaut n'y placer que la quantité consommée le jour même. L'idéal est de choisir un beurre salé, le sel étant un agent de conservation.

Beurrier breton

Autre possibilité: conserver sa motte dans un beurrier breton, aussi appelé beurrier à eau. Il est composé de deux parties. Le récipient, dans lequel on verse de l'eau salée, et son couvercle, qui comprend une cavité à remplir de beurre. Quand on les assemble, «le beurre est à l'abri de l'air, parce qu'il est dans l'eau», explique M. Sigouin. Le bureau de design Jarre propose un joli beurrier breton fabriqué à Montréal, en céramique et Corian. Les boutiques d'articles de cuisine comme Stokes et Ares en vendent aussi. Attention: il faut changer l'eau de ce beurrier régulièrement, tous les jours si possible. «Sinon, l'eau finit par le détériorer et le beurre n'est pas plus en sécurité que dans un beurrier ordinaire», souligne M. Sigouin.

Frigo

Au frigo, le beurre non salé se conserve environ deux semaines, alors que sa version salée peut garder une bonne mine pendant trois ou quatre semaines. Le secret d'un beurre emballant est d'être bien emballé. Le papier d'aluminium le préserve de la lumière et des odeurs. «Si l'emballage d'origine est déchiré, on peut remballer le beurre dans un autre papier d'aluminium», suggère M. Sigouin.

Congélo

Lorsqu'on consomme peu de beurre (ou qu'on veut profiter de soldes pour faire des réserves), le congélateur vient à notre rescousse. «Je conseille de le séparer en morceaux d'un quart ou d'une demi-livre de beurre, dit M. Sigouin. On les emballe dans du papier film, plus hermétique, puis dans du papier d'aluminium, qui protège de la lumière.» Au congélateur, le beurre non salé se conserve trois mois et sa version salée, jusqu'à un an, selon le site Plaisirs laitiers des Producteurs laitiers du Canada.

Peu dangereux

Qu'on se rassure: le beurre est considéré comme un aliment «à risque faible» par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Même une fois altéré, il ne permet «généralement pas la croissance de bactéries nuisibles à la santé», précise le Ministère. Un beurre rance développe un goût et une odeur désagréables, tout en devenant plus foncé. Il suffit alors de couper les parties gâchées - le reste ne nous empoisonnera pas.