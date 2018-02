Un guide pour bien manger en attendant bébé

Se nourrir adéquatement pendant la grossesse, quand la nausée, le reflux ou un appétit gargantuesque taraudent la future maman, ce n'est pas toujours évident. Dans Grossesse, 21 jours de menu, la nutritionniste Stéphanie Côté donne des conseils, des informations et 50 recettes pour maximiser l'alimentation de la femme enceinte ou allaitante. La Presse a joint la mère de deux enfants pour parler de ce livre complet et appétissant.

Vous écrivez que «fabriquer» un foetus nécessite au moins 50 éléments nutritifs, que seule la mère peut fournir. Pourtant, les besoins énergétiques de la femme enceinte augmentent peu (un maximum de 100 calories par jour pendant le premier trimestre, puis de 340 à 450 calories lors des deux derniers trimestres)?

C'est une question de qualité plus que de quantité. Il faut surtout «recalibrer» les compteurs. C'est vrai qu'il faut manger un peu plus, mais pas beaucoup plus.

Plus d'une femme sur quatre conserve 4,5 kg ou plus par rapport à son poids prégrossesse, un an après avoir accouché. C'est un souci?

Il y a des femmes qui se disent: «Je peux manger n'importe quoi, de toute façon, je suis enceinte, ça s'en va à mon bébé.» Ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent après une, deux ou trois grossesses avec un surplus de poids qu'elles trouvent indésirable. De l'autre côté, il y a des femmes qui sont très préoccupées par le poids qu'elles prennent enceintes, sans aller nécessairement jusqu'à la «mommyrexie». Il faut trouver l'équilibre.

Bien manger permet au bébé de bien se développer. Y a-t-il aussi des avantages pour la mère?

Oui. Le bébé va aller chercher ce dont il a besoin. Si on ne le lui fournit pas via l'alimentation, il va aller le chercher dans les réserves de la mère. C'est aussi simple que ça. Donc, si on ne mange pas assez de calcium, c'est notre densité osseuse qui va écoper. L'alimentation de la femme enceinte permet de faire d'une pierre, deux coups.

Est-ce suffisant, de manger varié?

Manger varié permet de combler la plupart des besoins. Il ne faut pas s'en faire : c'est faisable de tout donner à son bébé, en mangeant bien. Il y a toutefois l'acide folique et la vitamine D qu'il faut prendre en suppléments. Généralement, les multivitamines et minéraux pour femmes enceintes en contiennent.