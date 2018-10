Lièvre à la sauce réconfortante

Râble de lièvre mariné

Ingrédients

- 2 râbles de lièvre

- 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

- 1/2 tasse de vin rouge

- 2 feuilles de sauge

- 1 gousse d'ail écrasée

- 2 c. à soupe de sirop d'érable

- Sel et poivre

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients et laisser mariner de 12 à 24 heures.

2. Retirer la viande de la marinade et saisir dans un mélange d'huile et de beurre, environ 2 minutes de chaque côté. Le centre doit rester rosé.

Marinade de betterave et rabiole

Ingrédients

- 1/2 tasse d'eau

- 1/2 tasse de sucre

- 1/2 tasse de vinaigre de vin blanc

- 1 betterave, tranchée à la mandoline

- 1 rabiole, tranchée à la mandoline

Préparation

Mettre l'eau, le sucre et le vinaigre dans une casserole et porter à ébullition. Laisser refroidir et verser le liquide sur les betteraves et les rabioles, dans deux contenants distincts. Laisser macérer au moins 2 heures.

Sauce pour accompagner le râble

Ingrédients

- Les os du lièvre

- 1 c. à soupe de pâte de tomate

- Le vert d'un poireau, coupé en gros morceaux

- 1/2 carotte, coupée en gros morceaux

- 1/2 branche de céleri, coupée en gros morceaux

- 1 gousse d'ail

- 1 tasse de vin rouge

- 2 tasses d'eau

Préparation

1. Colorer les os du lièvre dans un poêlon avec la pâte de tomate.

2. Ajouter les légumes et l'ail, puis déglacer au vin rouge. Laisser le vin rouge réduire de moitié et ajouter l'eau. Laisser mijoter pendant au moins 30 minutes à petit bouillon.

3. Passer la préparation dans un tamis fin et mettre le jus à réduire presque à sec ou jusqu'à l'obtention d'un jus épais.

Dressage du plat

Mettre des fèves au lard dans le fond de l'assiette en demi-lune, couper le râble en 4 et le disposer d'un côté et de l'autre. Mettre une cuillère de sauce sous chaque tronçon. Décorer avec les marinades en déposant les rondelles dans l'assiette. Finir avec un trait de sauce.