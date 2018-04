Renversé aux cerises, sirop et chantilly à l'érable

Pour 8 à 10 personnes

Ingrédients

- 550 g (1 L) de cerises congelées, dénoyautées, de type griotte de préférence

- 250 ml de sirop d'érable

- 225 g (1 1/2 tasse) de sucre d'érable fin

- 2 oeufs

- 1 tasse de yogourt nature

- 250 ml d'huile végétale

- 270 g (2 tasses) de farine à pâtisserie

- 10 g (2 c. à thé) de poudre à pâte

- 3 g (1/2 c. à thé) de sel

- Le zeste et le jus d'un demi-citron

Préparation

1. Dans un bol, fouetter l'huile végétale avec le sucre d'érable, le jus et le zeste du citron.

2. Ajouter les oeufs et bien fouetter, puis incorporer le yogourt et mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène.

3. Ajouter les ingrédients secs et mélanger vigoureusement quelques secondes afin d'obtenir une pâte à gâteau lisse.

4. Verser les griottes dans le fond d'un moule à gâteau rond de 10 pouces (beurré et enfariné) et appuyez sur celles-ci pour tapisser entièrement le fond du moule.

5. Verser le sirop d'érable.

6. Verser toute la pâte à gâteau sur les cerises.

7. Enfourner à 180 °C (350 °F) pendant environ 1 heure, ou jusqu'à ce que le gâteau soit bien doré et cuit en son centre. Il se peut que le dessus devienne foncé après 30 minutes de cuisson, il est donc possible de recouvrir le moule d'une feuille d'aluminium afin de terminer la cuisson sans trop donner de couleur au gâteau.

8. Sortir le gâteau du four et laisser refroidir sur une grille, à température ambiante, pendant environ 20 minutes, avant de le renverser sur une grande assiette de service.

9. Servir tiède avec de la chantilly à l'érable, du sirop de cerise et du pain de sucre râpé.

Chantilly à l'érable

Cette recette nécessite quelques étapes, mais oh que ça en vaut la peine!

Ingrédients

- 250 ml de crème à fouetter 35 %

- 60 g de sucre d'érable fin

- 1 feuille de gélatine

Préparation

1. Faire chauffer la crème dans une petite casserole jusqu'à ce qu'elle soit fumante. Éteindre le feu et réserver.

2. Hydrater la feuille de gélatine dans un bol d'eau froide. Réserver.

3. Dans une casserole, faire chauffer le sucre d'érable avec un peu d'eau (juste assez pour mouiller le sucre d'érable) jusqu'à ce que le sucre se mette à bouillir et commence à caraméliser. Cette opération va se faire rapidement, il faut rester à l'affût!

4. Lorsque le sucre est bien caramélisé, déglacer avec la crème chaude (attention aux éclaboussures et à la vapeur!). Bien mélanger au fouet. Si le sucre fige un peu dans le fond de la casserole, remettre quelques instants sur le feu afin de lui laisser la chance de fondre dans la crème. Retirer la casserole du feu.

5. Ajouter la feuille de gélatine préalablement essorée (entre vos mains) dans la crème et bien fouetter pour la faire fondre complètement.

6. Chinoiser dans un contenant et réserver au réfrigérateur. Il est bon de faire cette crème la veille afin de lui laisser le temps de bien refroidir et reposer.

7. Verser la crème bien froide dans la cuve d'un mélangeur muni d'un fouet. Fouetter à haute vitesse jusqu'à ce que la crème épaississe et forme des pics moyennement fermes.

Sirop de cerises

Ingrédients

- 1 L de cerises congelées

- 200 ml de sirop d'érable

- 60 ml d'eau

- Eau de vie de cerises (kirsch), au goût

Préparation

1. Mettre les cerises dans une casserole avec l'eau et le sirop d'érable. Amener à ébullition pendant une minute, puis retirer du feu et passer dans un tamis. Remettre le jus dans la casserole et faire bouillir à feu moyen-vif jusqu'à ce que la surface du jus de cerise soit complètement recouverte de bulles et que le jus ait réduit et épaissi. Retirer du feu et ajouter de l'eau de vie, au goût. Verser dans une saucière et servir avec le renversé.