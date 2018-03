Un gâteau et sa chantilly

7. Verser l'appareil dans un moule à cheminée de 10 po (25 cm). Il est important d'utiliser un moule non antiadhésif et non graissé. Ainsi, quand le moule sera retourné, la pâte collera aux parois alors que la gravité attirera le gâteau vers le bas, ce qui permettra d'obtenir une pâte encore plus aérée.

Chantilly au chocolat blanc et au thé chai

Ingrédients

- 250 g + 500 g de crème 35 % à fouetter

- 1/4 c. à thé de sel

- 4 c. à soupe de Thé chai

- 250 g de chocolat blanc (le préféré de Patrice Demers est l'Opalys de Valrhona)

Préparation

1. Dans une casserole, porter à ébullition 250 g de crème, le sel et le thé chai. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 5 minutes.

2. Déposer les pastilles de chocolat dans un bol. Verser la crème au thé dans un tamis fin directement sur les pastilles ; laisser reposer 30 secondes.

3. À l'aide d'un fouet ou, encore mieux, d'un mélangeur à immersion, émulsionner la crème et le chocolat jusqu'à l'obtention d'une texture parfaitement lisse.

4. Tout en mélangeant, verser les 500 ml de crème froide restants et bien émulsionner.

5. Transférer dans un contenant qui ferme hermétiquement et laisser figer au réfrigérateur pendant au moins 12 heures.

Montage

Fouetter la chantilly à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention de pics mous. Il est important de ne pas trop fouetter la crème, elle risquerait d'être trop ferme et granuleuse. Servir le gâteau accompagné de chantilly - vous pouvez le décorer à la douille ou à l'aide d'une spatule -, de la salade de clémentines et des pistaches. Pensez à laisser un peu de chantilly en extra dans un joli bol de service, pour les gourmands qui voudraient un petit extra sur leur part de gâteau.

Un petit plus

Les plus zélés pourront préparer pour la touche finale des zestes de citron légèrement confits. Pour ce faire: retirer à l'aide d'un économe les rubans d'écorce de 2 citrons biologiques. Couper les rubans en zestes fins, puis blanchir par trois fois : placer les écorces dans l'eau froide, porter à ébullition puis retirer du feu et rincer, répéter. Préparer ensuite un sirop avec 100 g de sucre, 100 ml d'eau et 50 g de jus de citron: porter à ébullition, ajouter les zestes et reporter à ébullition, puis retirer du feu et réserver dans le sirop jusqu'à utilisation. On en déposera quelques brins sur le gâteau: c'est beau, c'est bon et c'est un effet «wow» assuré.

Le détail de Patrice

Après avoir glacé le gâteau, Patrice Demers saupoudre, à l'aide d'un tamis, de la poudre de thé noir ou chai: un détail du plus bel effet.