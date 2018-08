3 fois par jour - Desserts: le casse-tête sucré de Marilou

Difficile de croire qu'un simple document Excel est à l'origine d'un livre de desserts aussi décadent. C'est pourtant la démarche rigoureuse que s'est imposée Marilou pour créer plus de 100 recettes sucrées, rassemblées dans ce troisième tome de la série 3 fois par jour. Entretien et recettes.

3 fois par jour - Desserts, de Marilou et Alexandre Champagne

Ça fait déjà deux ans que Marilou et Alexandre Champagne travaillent sur leur livre de desserts. Si le sujet semble léger, il n'en requiert pas moins une organisation sans faille pour aboutir à un résultat aussi varié qu'alléchant : gâteau panais et pacanes, brownie au chocolat et aux guimauves, barres sans cuisson à la lime et à la noix de coco...

« C'est un processus vraiment long, il ne faut pas penser que ça se fait en quatre secondes. Pendant au moins six mois, c'était moi et mon tableau Excel, comme un genre de puzzle », résume Marilou en entrevue téléphonique.

Assise à son bureau, elle a pris le temps d'établir les chapitres - les tartes, les gâteaux, les desserts à manger à la cuiller... -, avant de trouver une dizaine d'idées par catégorie. Un travail de moine, mais qui s'est avéré nécessaire, comme elle l'a appris parfois à la dure dans l'élaboration des deux tomes précédents, qui se sont d'ailleurs vendus à plus de 300 000 exemplaires.

Le fruit de l'expérience

« J'ai gaspillé beaucoup d'argent, d'ingrédients et de temps en me lançant en cuisine avant d'être structurée », constate Marilou. Hors de question de répéter ces petites erreurs dans ce troisième tome, qui s'est construit sur l'expérience accumulée par Alexandre et elle, ainsi que le reste de l'équipe de 3 fois par jour. Elle promet d'ailleurs que s'il y a un quatrième tome, ce sera encore mieux.

Avec leur équipe, ils ont aussi pris le temps de tester les recettes plusieurs fois pour s'assurer de leur faisabilité.

« J'en suis fière, parce que les recettes, on les a travaillées et retravaillées, et elles marchent. »

- Marilou

« Aussi, c'est le genre de desserts qui fonctionnent même si ton enfant échappe une poignée de farine sur le comptoir pendant la préparation », poursuit la jeune maman, qui attend bientôt l'arrivée de son deuxième enfant.

Résultat : ce troisième tome est son favori d'entre tous ! « C'est vraiment mon préféré, et de loin, s'enthousiasme-t-elle. C'est sûr qu'il y a une homogénéité parce que ce sont juste des desserts, donc on ne passe pas d'un fish and chips à une sauce à spag, par exemple. »

Accessibilité

En publiant un livre uniquement axé sur les plats sucrés, son but était aussi de rendre la préparation des desserts accessible aux gens, qui ont souvent peur de rater leur coup. « C'est vraiment la chose que j'entends le plus souvent les gens dire : "Je rate tout le temps mes desserts, donc je n'en fais plus", ou "je préfère les acheter"... Je voulais aussi beaucoup parler de déculpabilisation, parce que les gens culpabilisent tellement quand ils mangent des desserts. »

En somme, elle voulait montrer que cuisiner des desserts, c'est simple. Et que de les déguster, ce l'est encore plus !

3 fois par jour - Desserts, de Marilou et Alexandre Champagne. Les Éditions Cardinal. 288 pages. 34,95 $

En librairie mercredi