Frittata aux oignons caramélisés, tomates confites et courgettes

C'était tout naturel pour la chef Mélissa Clément d'utiliser des oeufs. Les cocos sont associés à Pâques et leur couleur est parfaite pour un repas jaune.

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 50 minutes

Rendement: de 4 à 6 portions

Ingrédients

- 3 gros oignons jaunes, émincés

- 1/2 tasse d'huile d'olive

- 1 c. à soupe de beurre

- 2 tasses de tomates jaunes (cerises ou cocktail)

- 1 ou 2 branches de thym et/ou de romarin

- 2 gousses d'ail

- 1 ou 2 courgettes jaunes, selon la grosseur

- 6 oeufs

- 1/4 de tasse de crème 35 % (ou de lait)

- Sel et poivre au goût

- 1 tasse de fromage feta émietté

- 1 c. à soupe de ciboulette, ciselée

- Pousses et fleurs, au goût

Préparation

1. Dans une poêle, caraméliser les oignons dans 2 c. à soupe d'huile d'olive et le beurre. À mi-cuisson, ajouter un peu d'eau pour décoller les sucs de cuisson. Répéter plusieurs fois et réserver ensuite.

2. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Dans un plat de cuisson, cuire les tomates dans 1/4 de tasse d'huile d'olive, ajouter les fines herbes, les gousses d'ail, du sel et du poivre. Confire entre 20 et 30 minutes.

3. Couper les courgettes en rondelles épaisses, badigeonner du restant d'huile d'olive (2 c. à soupe) et griller quelques minutes au four sous le gril (broil). Réserver.

4. Dans un petit bol, mélanger les oeufs, la crème, le sel et le poivre.

5. Beurrer un moule rond, déposer les oignons caramélisés dans le fond puis les courgettes. Ajouter le mélange d'oeufs et le fromage feta. Cuire de 20 à 25 minutes au four à 175 °C (375 °F) ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide au centre.

6. Couper la frittata en six pointes. Décorer avec les tomates confites, la ciboulette et les pousses.