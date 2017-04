Deux recettes pour apprivoiser le xérès

De l'entrée au dessert, Isabel Bordeleau est d'avis qu'il y a toujours un xérès susceptible de bien accompagner le repas. Mais elle les apprécie tout autant pour les cocktails : voici sa dernière création à base de fino, savant équilibre de notes plus amères et sucrées.

INGRÉDIENTS

Donne 1 cocktail

1 oz de xérès fino

1 oz de vermouth rouge (ou de Martini rouge)

1 oz de vermouth blanc (ou de Martini blanc)

1 soupçon d'absinthe ou de pastis

2 traits d'angostura orange

1 zeste d'orange non traitée

PRÉPARATION

1. Rincer le verre à cocktail d'un soupçon d'absinthe pour que l'alcool en nappe bien les parois et réserver au congélateur quelques minutes. « On peut remplacer l'absinthe par du pastis, au besoin, même si ses arômes s'estomperont un peu plus rapidement », dit Isabel Bordeleau.

2. Mélanger les alcools et l'angostura. Verser dans le verre et ajouter un large zeste d'orange, non sans avoir d'abord pressé le fruit dans le cocktail pour en exprimer quelques gouttes de jus.