Samuel Harvey vivra un beau moment vendredi soir

L'athlète de 20 ans originaire d'Alma aura l'honneur d'amorcer un premier match dans l'uniforme du Canadien de Montréal lors de la confrontation des recrues face aux espoirs des Sénateurs d'Ottawa, à la Place Bell, à Laval.



L'entraîneur-chef Joël Bouchard a confirmé ses intentions lors d'une mêlée de presse qui a suivi la séance d'entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard en matinée. Harvey devrait jouer pendant environ une période et demie, après quoi il cédera sa place à Stephen Dhillon, un gardien qui a joué avec les IceDogs de Niagara lors des quatre dernières saisons.



Harvey, invité au camp de perfectionnement du Canadien après une solide saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a admis ressentir une certaine fébrilité.



Mais surtout, Harvey compte se servir de ce tournoi, auquel participeront aussi les recrues des Maple Leafs de Toronto d'ici dimanche, pour obtenir un contrat avec l'organisation du Canadien.



Par ailleurs, le duel de vendredi marquera l'entrée en scène non officielle du Finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui portera le numéro 15. À ce sujet, Bouchard a tenu à pondérer les attentes que les amateurs et médias pourraient avoir à l'endroit du premier choix du Tricolore en juin dernier.



« Laissons le processus faire les choses pour lui, a avisé Bouchard. C'est un jeune joueur qui arrive de la Finlande, qui a eu un été mouvementé. Ce que j'essaie de dire, c'est de le laisser jouer, de le laisser faire ses erreurs et d'apporter les ajustements.



«Ce soir, c'est un match. Demain, il va y avoir un entraînement, et dimanche, il y aura un autre match. Des attentes, je n'en ai pas. Je suis là pour diriger. Je n'ai pas d'autres attentes qu'il écoute les consignes, qu'il soit là à l'heure et qu'il donne un effort qui est à la hauteur », a-t-il renchéri.



Alexandre Alain et Joël Teasdale, deux anciens protégés de Bouchard avec l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an dernier, prendront également part au match, tout comme Jake Evans et Will Bitten.



Les recrues du Canadien compléteront le tournoi dimanche après-midi face à leurs homologues des Maple Leafs. Samedi après-midi, les Sénateurs et les Maple Leafs croiseront le fer.