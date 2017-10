Weber jouera ce soir

L'entraîneur-chef du Canadien a confirmé que Shea Weber participera à la rencontre de ce soir. Le défenseur s'était absenté de l'entraînement, car il a eu droit à une journée de traitements. Dans le match de jeudi, il avait été atteint d'un tir de Jack Eichel et semblait en douleur, mais il semble que ce ne soit rien de bien grave finalement.

C'est donc dire que l'attaquant Torrey Mitchell et les défenseurs Joe Morrow et Brandon Davidson seront laissés de côté. Carey Price défendra le filet du Tricolore, dans le premier de deux matchs en deux soirs. L'équipe est attendue à New York demain pour y affronter les Rangers.

Le CH n'a pas tenu de séance d'entraînement sur glace ce matin, donc seuls les réservistes ont chaussé les patins. La formation devrait donc ressembler à ceci, si on se fie aux combinaisons observées hier.

Formation probable du Canadien

Pacioretty-Drouin-Gallagher

Hudon-Plekanec-Lehkonen

Galchenyuk-Danault-Shaw

Byron-De La Rose-Hemsky

Mete-Weber

Alzner-Petry

Streit-Benn

Price

Après le match jeudi, Julien avait déploré la faiblesse de son équipe le long des rampes. Ce matin, il a souligné un autre aspect où il s'attend à de l'amélioration.

«Nos sorties de zone ont été laborieuses. On espère être un peu meilleurs dans cet aspect pour sortir plus rapidement, et avec plus de contrôle», a souligné le Franco-Ontarien.

Un autre aspect à surveiller sera le nombre de tirs au but. Jeudi, les Sabres ont tiré 45 fois sur Carey Price, tandis que les Montréalais ont obtenu 40 tirs sur Robin Lehner. Jusqu'ici, six équipes (sur les 28 qui ont joué) ont obtenu 40 tirs ou plus dans un match, et 13 en ont réussi 35 ou plus.

Est-ce là une statistique normale en début de saison?

«On fait toujours des ajustements, on note que des joueurs sont plus confortables dans certaines situations, a rappelé Julien. Ce sont des choses qui vont s'améliorer à mesure que la saison avance. On n'apporte pas nécessairement des corrections, mais on s'assure que les joueurs comprennent bien ce qu'on attend d'eux dans certaines situations. Ça fait partie de l'évolution d'un début de saison.»

«Dans les matchs préparatoires, on joue avec différents joueurs, et ça ne fait que deux matchs qu'on est tous ensemble, a ajouté le défenseur Jeff Petry. Avec les séances que l'on fait, on devrait pouvoir apporter les correctifs.»

Petry évoluera aux côtés de celui qui sera la vedette de la soirée pour le Canadien, Karl Alzner. Ce dernier affrontera les Capitals pour la première fois de sa carrière, après y avoir passé neuf saisons.

Un premier Australien!

Chez les Capitals, tous les yeux seront tournés vers Nathan Walker, un attaquant qui deviendra le tout premier joueur australien de l'histoire de la LNH. Si l'événement génère beaucoup d'attention médiatique, il faudra voir l'impact réel qu'aura Walker dans le match, puisqu'il patinera sur le flanc gauche dans le quatrième trio, avec Jay Beagle et l'ancien du Canadien Devante Smith-Pelly.

Voici la formation probable des Capitals, selon les collègues de Washington qui ont assisté à leur entraînement, à Arlington.

Burakovsky-Backstrom-Oshie

Ovechkin-Kuznetsov-Vrana

Connolly-Eller-Chiasson

Walker-Beagle-D. Smith-Pelly

Orlov-Niskanen

Orpik-Carlson

Ness-Chorney

Holtby

Comme le CH, les Capitals ont eux aussi remporté leur premier match en tirs de barrage, 5-4 sur les Sénateurs à Ottawa.

Ils enverront de nouveau Braden Holtby devant le filet. Holtby connaît généralement de bonnes soirées contre Montréal, comme en fait foi sa fiche de 10-1-2 et sa moyenne de 1,62 contre le Tricolore.