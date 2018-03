Nouveau départ pour le programme Novoclimat

Le but? Faire renaître l'engouement que suscitait le programme avant qu'il ne se transforme en Novoclimat 2.0.

«Au Québec, il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui travaillent de leur camion, pour qui le volet 2.0 était trop difficile à gérer», indique Pierre Brisson, coordonnateur de la division Vivre vert de Transition énergétique Québec.

«Un marché parallèle se développait, celui du "comme si", mais ce qui était vendu correspondait à la réglementation actuellement en vigueur, poursuit-il. On veut que Novoclimat redevienne accessible à tout le monde et soit reconnu comme le minimum à atteindre pour avoir une maison à haute performance énergétique, qui permet des économies de 20 % sur les coûts d'énergie, comparativement à une maison construite selon le Code de construction du Québec. On retourne à la base.»

Nouvel élan

Transition énergétique Québec a été créé le 1er avril 2017 en vue d'atteindre les cibles établies dans la Politique énergétique 2030 du gouvernement provincial. Le programme Novoclimat 2.0 venant à échéance, l'occasion était belle de revoir les exigences techniques avant de le prolonger jusqu'au 31 mars 2021. L'organisme n'a pas voulu attendre le dévoilement de son plan directeur, au cours des prochains mois, pour agir et redonner un élan au programme Novoclimat.

«Dans le plan directeur, on veut développer plus de choses pour les entrepreneurs qui vont plus loin en matière de construction verte, précise M. Brisson. On veut les accompagner et profiter de leur expertise. Mais dans un premier temps, on veut ramener chez les constructeurs la fierté de s'afficher comme étant membres Sélect du programme.»

«Une plus-value»

Dominic Richer, chargé de projet chez Entreprises Réjean Goyette, qui a modifié ses façons de faire dès le lancement du programme Novoclimat 2.0, en 2013, voit le changement d'un bon oeil.

«Tant mieux si cela peut encourager plus d'entrepreneurs à rejoindre le programme, dit-il. Mais nous, on avait déjà fait des maisons LEED et on n'a pas trouvé cela difficile d'incorporer le volet vert. On a décidé de ne pas changer notre recette. On y croit.»

L'entreprise, qui a réalisé environ 200 maisons homologuées Novoclimat 2.0 à Repentigny, à Mirabel et à Terrebonne, continue donc d'installer le système de récupération de chaleur des eaux grises Power-Pipe et de privilégier des produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense. Elle applique de la peinture sans COV (composés organiques volatils) et installe une thermopompe plus performante Energy Star, même si ce n'est plus requis.

«C'est une plus-value pour nos clients», estime M. Richer.

Les entrepreneurs en construction et les spécialistes en ventilation doivent suivre une formation et être certifiés pour bâtir des maisons homologuées Novoclimat. Des inspecteurs indépendants effectuent deux ou trois visites, selon le cas, et un test d'infiltrométrie doit être réalisé pour vérifier l'étanchéité de l'habitation. Une aide financière continue d'être versée à la fois à l'acheteur et à l'entrepreneur.

____________________________________________________________________________

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/novoclimat/