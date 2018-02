Maison du développement durable: consommation deux fois plus élevée que prévu

Autre constatation: l'immeuble se compare désavantageusement face à un groupe de bâtiments reconnus comme très performants.

Conclusion? «La performance énergétique n'est pas un projet clés en main, constate Normand Roy. Il faut faire des efforts constants pour l'optimiser et la maintenir.»

Avec le concours de l'entreprise Ecosystem, son équipe et lui se sont fixé comme objectif de réduire de 35 % la facture énergétique au cours des prochains mois. «On va prendre les choses en main et on s'en reparlera dans un an, quand on présentera notre nouveau bilan», a-t-il assuré.

La même réflexion s'applique chez soi, poursuit-il. «Il faut s'y mettre si on veut faire des gains, dit-il. Ce n'est pas une question de technologie. C'est davantage un état d'esprit. Et c'est surprenant comment cela peut être facile.»

Il est recommandé, par exemple, d'ouvrir les fenêtres cinq minutes chaque jour pendant l'hiver pour faire sortir l'humidité, souligne-t-il. Car c'est plus facile de chauffer de l'air sec que de l'air humide.

«Il faut que les gens réalisent qu'ils ont un impact, précise-t-il. Hydro-Québec est assez bonne pour nous guider. Choisir par ailleurs des électroménagers avec une meilleure cote de rendement Energy Star ne coûte pas plus cher. C'est super facile de faire de bons choix.»

Les siens, au cours de la prochaine année, seront sans doute plus compliqués. C'est à suivre!