Toit plat: il faut le voir pour y voir

La trappe de toit

Il est toujours possible de faire installer une trappe d'accès au toit, mais mieux vaut le faire au moment où l'on fait la réfection de la toiture, conseille M. Lelièvre, car autrement, il y a risque d'endommager la structure. L'installation d'une trappe au moment de la réfection de la toiture ajoutera entre 350 et 500 $ à la facture, évalue-t-il.

Une autre solution consiste à installer une trappe d'accès sur un toit de balcon, pour un coût variant entre 800 et 1500 $, indique M. Lelièvre.

Échelle d'accès fixe

Certains immeubles disposent d'une échelle fixe qui donne accès au toit. Elle est souvent faite de fer forgé. Mais il ne faut pas avoir le vertige, signale M. Lelièvre, car ces échelles sont droites, sans aucune inclinaison.

Les échelles à crinoline, avec leur armature qui entoure l'échelle, s'avèrent plus sécuritaires, car elles ne bougent pas et donnent plus de prise, mais l'extrême prudence s'impose toujours.

Nouveau venu

Un nouveau venu, L'Échelle européenne, a fait son apparition au Québec au cours des dernières années dans le paysage de la sécurité pour travail en hauteur, incluant les échelles à crinoline. Leur échelle est faite d'aluminium et on peut la configurer en fonction des lieux. Comme son nom l'indique, ce produit vient d'Europe. «En Europe, ça fait des années que c'est implanté. Nos échelles sont faites en France avec les normes canadiennes», signale Patrick Assénat, propriétaire d'une franchise de L'Échelle européenne, à Laval.

Ces échelles doivent être fixées à un mur de l'immeuble. Elles dépassent du toit de 42 pouces, et ont un dégagement du mur de 8 pouces. On peut compter environ 975 $ pour une échelle de 12 pieds, avant l'installation. Ce genre d'échelle convient bien à des commerces, mais il arrive que des particuliers décident d'en installer chez eux, admet M. Assénat.

C'est le cas d'un couple qui en a fait installer une à l'arrière de son duplex d'Ahuntsic. «Ça évite d'avoir à sortir la grande échelle chaque fois, et on se sent plus en sécurité, dit Julie. Ici à Ahuntsic, il y a beaucoup d'arbres, et on va sur le toit deux ou trois fois par année, pour s'assurer que le drain n'est pas obstrué. C'est plus facile comme ça.»