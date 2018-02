Partir du bon pied

Vous avez un projet de rénovation et vous désirez que tout se passe bien ? Prenez le temps de suivre quelques conseils afin de bien le préparer et d'éviter de mauvaises surprises.

Avant de débuter les travaux, le designer Denis Bourgeois a présenté des soumissions pour tous les produits, des armoires jusqu'à la robinetterie et les luminaires. Les propriétaires n'ont pas déboursé 1 cent de plus que ce qui était prévu.

Une rénovation entraîne souvent son lot d'imprévus. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut essayer de tout prévoir avant que ne commencent les travaux.

Martine Thériault et Christian Garon ont été patients. Après avoir agrandi leur maison en 2009, gagnant une salle à manger à l'arrière et un garage sur le côté, ils ont attendu huit ans avant de s'attaquer à la cuisine.

Ils désiraient maximiser l'espace au rez-de-chaussée. Insatisfaits des propositions soumises par des cuisinistes, ils ont profité du Salon national de l'habitation, l'an dernier, pour rencontrer Denis Bourgeois, designer-vedette à Canal Vie.

« Le rez-de-chaussée est tellement ouvert, on voulait harmoniser le tout, indique Mme Thériault. On a touché aussi au salon, à l'escalier, à la salle à manger et même à la salle de bains, qui a été refaite. »

Ils ont suivi Denis Bourgeois jusqu'où il voulait les mener, tout en demeurant raisonnables dans le choix des matériaux.

« Il nous a fourni des plans complets, des vues en 3D en couleur qui correspondent exactement à ce qui a été fait, souligne Christian Garon. Lorsqu'il a présenté le projet, il a donné un prix final, qu'on a accepté. Il avait des soumissions pour tous les produits, des armoires jusqu'à la robinetterie et les luminaires. Cela ne nous a pas coûté un cent de plus. »

Le couple aurait pu économiser sur certains aspects, reconnaît M. Garon. « Mais on ne voulait pas dénaturer le projet, précise-t-il. Cela n'aurait pas été logique. On lui avait demandé de nous apporter des solutions créatives et on voulait, dès le départ, sortir de notre zone de confort. On a eu ce qu'on désirait, et plus. »

Les rêves les plus fous de Martine Thériault sont devenus réalité puisqu'elle peut tout mettre dans son nouveau mur de rangement, qui monte jusqu'au plafond. Sa famille (le couple a trois enfants : Annabelle, Thomas et Antoine, âgés de 16, 13 et 6 ans) mange par ailleurs autour de l'immense îlot de quartz la moitié du temps.

En planifiant tout en amont, bien confortablement assis chez soi, on s'évite beaucoup de stress, mentionne Denis Bourgeois.

« À partir du moment où on a un plan, on arrive à établir un budget, précise-t-il. On fait ensuite des ajustements. Le client peut choisir un comptoir en stratifié plutôt qu'en quartz ou prendre des poignées moins chères. Cela ne nuira pas au projet. »

Des attentes irréalistes

Trop souvent, les propriétaires veulent trop en faire sans en avoir les moyens et tournent certains coins ronds, déplore l'entrepreneur Luc Gendron, fondateur d'Habitation Plani-Conseil.

« Il faut pouvoir injecter une somme d'argent suffisante en prévoyant les taxes, dit-il. Sinon, on augmente de façon exponentielle les chances d'être déçu. »

La clé du succès ? Définir son projet et poser beaucoup de questions, dit-il. Il faut s'assurer, par exemple, que l'entrepreneur détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). En cas de litige, les clients insatisfaits auront certains recours et pourront être dédommagés si les travaux prévus au contrat sont mal faits, non exécutés ou non achevés.

Beaucoup de gens ferment les yeux, constate M. Gendron, qui est accrédité Réno-Maître et est recommandé par CAA-Habitation. « Si un entrepreneur contourne un règlement bon pour vous, quel règlement bon pour lui contournera-t-il ? », demande-t-il.

Confiance trahie

Une résidante de Montréal a d'ailleurs appris à ses dépens à quel point il est important de procéder dans les règles. Elle a agi de bonne foi, mais en faisant aveuglément confiance à un travailleur autonome recommandé par une connaissance, elle se trouve aujourd'hui dans une situation désastreuse.

Au départ, elle désirait régler un sérieux problème d'infiltration d'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol. Elle avait entamé des démarches pour embaucher un entrepreneur détenant un permis de la Régie du bâtiment du Québec, mais elle tardait à obtenir un rendez-vous.

Le travailleur qu'elle a finalement engagé a admis d'entrée de jeu qu'il ne détenait ni permis de la RBQ ni numéro de compte de TPS/TVQ, ce qui n'est pas légal. Mais il a fait savoir qu'il les obtiendrait sous peu.

« Je l'ai cru », avoue celle dont nous préservons l'anonymat, car elle s'expose à des amendes pour avoir embauché un travailleur illégalement, même si elle a payé les taxes. Or, elle s'est retrouvée avec des travaux mal exécutés, qui devront être refaits. En attendant, son salon est dans un désordre indescriptible et ses murs sont percés de trous. La propriétaire se doute bien qu'elle sera incapable de récupérer quoi que ce soit.

Son conseil ? « L'opinion des proches et des amis est importante, mais il ne faut pas s'y fier à 100 %, indique-t-elle. Il faut aussi valider l'information. »

L'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) veut mieux outiller les propriétaires avant qu'ils entreprennent des travaux. En novembre, à Laval, un premier cours donné en partenariat avec Me Claude Coursol, de CBG Avocats, juriste spécialisé en droit de la construction, portait un nom évocateur : « Rénovez sans vous faire flouer ».

« Il y a souvent une dichotomie entre ce qui est promis et ce qui est fait, explique Guy Giasson, porte-parole de l'organisme. Or, l'étape de la préparation est cruciale pour réussir une rénovation. »

Le choix de l'entrepreneur, la description détaillée des travaux et des paiements dans le contrat ainsi que le fait d'éviter le travail au noir sont tous des éléments essentiels à la réussite d'un projet, explique Me Coursol. Plus que jamais, la planification vaut le travail.

Me Claude Coursol, en partenariat avec l'ACQC, donnera la formation « Rénovez sans vous faire flouer » le 17 mars, à Laval. Une autre formation est prévue à Longueuil, en avril.