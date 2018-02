Rénovations: dépense ou investissement?

L'art de maximiser son investissement

On ne regarde pas à la dépense pour personnaliser sa demeure. Mais au moment de la revendre, que récupère-t-on? Forts de plusieurs années d'expérience, trois courtiers immobiliers nous parlent de l'importance de rester en harmonie avec le voisinage et d'éviter les «sur-améliorations».

Lorsque le client entre dans une maison et constate qu'il n'y a pas de travaux à faire avant d'y déposer ses boîtes, il y a un impact positif sur le prix qu'il est prêt à payer. «Les gens qui rénovent et qui réussissent bien, ils font tout pour que l'acheteur ait l'impression d'entrer dans une maison neuve, clés en main. Les rénovations partielles créent davantage un problème, prévient Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal LePage Tendance. Le client qui achète n'a pas le choix de se dire qu'il y aura des travaux à faire, et c'est là qu'il devient très cartésien.»

«Quand tu vends une maison, tu veux faire rêver, pas calculer.»

Avec le «clés en main», il n'y a pas d'incertitudes, de risque de dépassement de coûts ou autre. Tout est déjà là, prêt à être habité. «Si on vise un résultat sobre et bien fait, ça peut valoir la peine de rénover. La clé, c'est de rester raisonnable dans les projets et les matériaux, puis de se garder des marges de manoeuvre sur le projet pour pouvoir s'ouvrir sur un marché plus large. J'ai souvent vu des clients qui ne peuvent pas revendre tout de suite après les travaux parce qu'ils ont mis trop d'argent», explique le courtier James Morris, de l'Équipe immobilière Bardagi chez Re/Max du Cartier.

Rénover, puis recommencer

Choisir des matériaux qui ne correspondent pas aux attentes d'un futur acheteur peut avoir un impact négatif sur le rendement de l'investissement, surtout lorsqu'il s'agit de maisons situées dans des secteurs haut de gamme. «J'ai un client, en 2015, qui a décidé de refaire sa cuisine. Il a choisi un modèle standard à 12 000 $, dans un magasin à grande surface, donne en exemple M. Lefrançois. Difficile d'aller plus bas que ça. Ça a donné une cuisine relativement propre. Puis on a vendu la propriété.»

Difficile de dire si l'argent a été récupéré, mais si le vendeur croyait avoir fait une bonne affaire en rénovant la cuisine, le nouvel occupant voyait les choses bien différemment. Peu de temps après la vente, l'ancien propriétaire est passé dans la maison pour se rendre compte que l'acheteur était en train de refaire la cuisine. Ce genre de rénovation bon marché avantage rarement la valeur d'une propriété.

Le bon projet, pour le bon quartier

Marc Lefrançois se souvient aussi d'un exemple de rénovation à succès à Mont-Royal: «J'ai vu une maison à paliers multiples achetée 1,2 million, dans laquelle le propriétaire a investi 800 000 $. Au moment de revendre, en offres multiples, on a obtenu 2,7 millions. On a réussi à avoir ce prix-là parce que les choix étaient très judicieux et que le projet s'est fait avec l'aide d'un architecte et d'un designer.» Et comme la clientèle du secteur recherche du haut de gamme, les propriétaires ont misé juste avec un projet d'une telle envergure.

À l'inverse, dans un quartier de jeunes familles, un couple sans enfant qui achète une maison pour transformer le deuxième niveau en une immense chambre de style loft ou qui décide d'aménager un grand cellier à vin au sous-sol pourrait, pour sa part, avoir de la difficulté à récupérer son argent. «À la revente, le client typique du quartier, c'est la famille, affirme M. Lefrançois. Même si c'est très beau, ce sont des rénovations hors normes qui représentent des sous mal investis. Si ce n'est pas très utile ou si ça devient trop niché, c'est difficile de trouver le client qui acceptera d'en payer le prix.»

Sa maison, ses voisins

Au moment d'évaluer la valeur marchande de la propriété, on se base sur les produits comparables dans le même secteur. Ainsi, le propriétaire qui planche sur un projet de rénovation et qui espère du même coup augmenter la valeur de sa maison doit prendre en considération son emplacement.

Michel St-Onge, courtier chez Via Capitale Rive-Nord, donne l'exemple des aménagements extérieurs: «Si la propriété est la seule avec une entrée en asphalte alors que tous les voisins ont des stationnements en pavé uni, elle se vendra moins cher. Mais investir pour des blocs de pavé uni dans un secteur où toutes les maisons ont des entrées asphaltées, ça ne vaut pas la peine. Même chose pour les cuisines extérieures, les piscines creusées ou les spas. Il y a des quartiers où il n'y a pas de demande pour ce genre d'aménagement ou d'installation. Dans ces cas-là, on ne peut pas espérer récupérer son investissement.»

En plus de prendre en compte la clientèle d'un quartier, il faut aussi considérer le prix maximal que le quartier peut absorber: «Si l'investissement dans une cuisine force le dépassement du prix maximum moyen du secteur, même si, de façon générale, on dit que l'on récupère habituellement l'argent d'une nouvelle cuisine, on n'y arrivera pas, prévient M. Lefrançois. Dans ce cas, on le fait pour soi, mais pas pour la revente. D'être la maison la plus chère de la rue, ce n'est jamais très bon.»