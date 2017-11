Insaisissables sources d'irritation sonores

Masse

L'ajout d'une couche de gypse contribue toutefois à ajouter de la masse à la structure, ce qui influence la manière dont le bruit est absorbé. Bref, plus les matériaux sont denses et épais, plus les bruits aériens sont bloqués et moins les vibrations se font sentir dans la structure. Dans les bâtiments à ossature de bois, il faut toutefois faire attention à la portée des poutres. «De longues portées vont ramollir la structure, elle va moins bien se comporter par rapport à la transmission du son, explique Michel Pearson. Si l'ensemble n'est pas assez rigide, on perd en efficacité.» Les craquements peuvent ainsi se transmettre d'une pièce à l'autre; même chose évidemment pour les bruits d'impact.

Désolidarisation

La solution la plus facile est d'installer un tapis avec une membrane avec une couche de feutre en dessous, pour plus d'amortissement. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à installer un tapis sur son plancher de bois franc fraîchement verni. De là l'importance de désolidariser les matériaux. «L'utilisation de barres résilientes directement sur les poutrelles peut réduire le bruit de quelques décibels et améliorer la résistance de la cloison, surtout dans les fréquences moyennes et hautes, explique Michel Leduc, propriétaire de l'entreprise Sonar. Il y a aussi moyen de désolidariser davantage à l'aide d'isolateurs de vibration équipés de ressorts, mais ces matériaux sont généralement disponibles auprès d'entreprises spécialisées.»