Affaire Oleg Sentsov: l'Ukraine poursuit la Russie

Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov est en grève de la faim depuis le 14 mai dans une prison russe, et l'Ukraine a introduit une nouvelle requête contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme.

La requête datée du 11 août concerne Oleg Sentsov et plusieurs dizaines de ressortissants ukrainiens poursuivis et, dans certains cas, condamnés pour appartenance à des organisations interdites, incitation à la haine ou à la violence, crimes de guerre, espionnage et terrorisme.

Selon Kiev, ces poursuites violent la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour «terrorisme» et «trafic d'armes» à l'issue d'un procès qualifié de «stalinien» par Amnistie internationale et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les États-Unis.