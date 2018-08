Rustic Oracle: le plateau de la diversité

Sonia Bonspille Boileau n'a pas attendu que le gouvernement dépose les conclusions de son enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Elle n'a pas attendu non plus que «l'affaire Kanata» éclate. Il y a longtemps que le scénario de son film Rustic Oracle, l'histoire de la disparition d'une jeune femme autochtone à travers les yeux de sa petite soeur de 8 ans, était dans un coin de sa tête.

La réalisatrice a inscrit son action en 1996, car elle s'identifie à l'une des deux victimes. «Elle avait 16 ans au moment de sa disparition, c'est à peu près l'âge que j'avais au milieu des années 90. Je désirais également que le film se passe avant l'ère des réseaux sociaux, car je voulais montrer comment c'était plus difficile de se faire entendre et de trouver de l'aide à cette époque.»

«J'ai beaucoup pensé aux membres des familles. L'une des femmes avait des frères et soeurs en bas âge. Je me suis demandé comment un enfant pouvait vivre et comprendre ça.»

Le film aborde la difficile question de l'impact des problèmes sociaux qui règnent dans les communautés autochtones sur la jeune génération, ce cercle infernal dont il est difficile de s'extirper. «Je veux surtout rassembler tout le monde par l'entremise des émotions, dit Sonia Bonspille Boileau. Je crois que ce sera la véritable job du film.»

Un exemple de diversité

On a appris récemment qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose des conclusions de l'enquête nationale menée depuis plusieurs mois sur les femmes autochtones disparues. Cela déçoit grandement Sonia Bonspille Boileau. «En même temps, je ne suis pas surprise. Ce problème va bien au-delà d'une simple enquête. Ça repose surtout sur la relation entre les peuples autochtones et le Canada. Ça découle de plusieurs sphères et de plusieurs générations. C'est utopique de penser qu'une enquête va tout régler.»

Les débats des dernières semaines qui ont porté tous azimuts sur la diversité, l'appropriation culturelle, la liberté d'expression et la censure planent sur le plateau de tournage que dirige actuellement Sonia Bonspille Boileau. La réalisatrice et son producteur ont réussi à former des équipes de production et de comédiens qui sont des exemples d'inclusion et de diversité. Pour eux, l'objectif a été facile à atteindre.

«Nous tournons à Kanesatake et à Oka. On nous accueille à bras ouverts. La composition de l'équipe a été facile à faire. La moitié est composée de membres provenant de diverses communautés autochtones. On existe, on est là. Il y a un bassin de talents. Il suffit de s'ouvrir, de tendre la main. Dans ce débat sur l'appropriation culturelle, on voit trop les choses en noir ou blanc. Il y a une belle zone grise entre les deux qui invite à la collaboration. Je suis fière de mon plateau. On démontre que c'est très faisable.»