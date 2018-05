Que reste-t-il de Mai 68?

Même s'il occupe une place très importante dans l'imaginaire collectif français, Mai 68 n'a pourtant pas été évoqué très souvent au cinéma. Des documentaristes et reporters ont pu capter des images en direct dans les rues, mais le cinéma de fiction, déjà nourri de l'esprit de la Nouvelle Vague depuis la fin des années 50, avait pressenti le mouvement. On compte relativement peu de longs métrages faisant directement écho à cette époque déterminante, mais quelques-uns d'entre eux furent néanmoins marquants.

La maman et la putain

Jean Eustache (1973)

Même s'il n'évoque pas directement les événements de Mai 1968, ce film de Jean Eustache est pourtant considéré comme l'une des oeuvres emblématiques de l'époque. Dans ce récit autobiographique, qui décrit l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de deux femmes en ne cachant rien ni à l'une ni à l'autre, le cinéaste capte l'esprit d'une génération coincée entre les idéaux de la Nouvelle Vague et la désillusion naissante de l'après-Mai. Présenté en 1973 au Festival de Cannes, où il a suscité la polémique tout en obtenant le Grand Prix, le film est aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre. D'une durée de 3 h 40, La maman et la putain met en vedette Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont et Françoise Lebrun.

Sur YouTube

Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000

Alain Tanner (1976)

Huit ans après la «révolution», les lendemains déchantent grandement pour quatre couples de Genève dont les histoires s'entrecroisent. Ceux-ci expriment leurs frustrations, lesquelles sont d'ordre intime autant que social. Voilà un film qui a beaucoup fait parler à l'époque de sa sortie, pour pratiquement tomber dans l'oubli ensuite. Le cinéaste suisse Alain Tanner s'est aussi fait remarquer grâce à La salamandre (1971) et à Dans la ville blanche (1983).

Sur YouTube