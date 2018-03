Un tournage formateur au Viêtnam pour Anne Dorval

Dans ce film réalisé par Jean-Philippe Duval (Chasse-Galerie: La légende), scénarisé par Marie Vien (La passion d'Augustine), Anne Dorval incarne une femme endeuillée qui, un an après avoir perdu sa fille dans un accident, repart sur les traces de cette dernière dans son pays d'origine, le Viêtnam.

«C'était mon tout premier séjour en Asie, a raconté l'actrice plus tôt cette semaine. J'ai voulu arriver 10 jours avant le tournage afin de répéter, mais je me suis retrouvée à l'hôpital dès ma descente d'avion à Hanoï, clouée au lit pendant une semaine à cause d'un mauvais virus! Le tournage a été assez éprouvant, car nous nous sommes promenés beaucoup au Viêtnam, et plusieurs membres de l'équipe ont aussi été malades à un moment ou à un autre. Ce fut très formateur, cependant, d'autant que je joue un beau personnage. Nous avons pu rencontrer des gens magnifiques et voir des paysages merveilleux. Le tournage a pris fin la semaine dernière dans le Bas-Saint-Laurent, en pleine tempête. Tout ça s'est bien terminé!»

Rappelons qu'Anne Dorval est aussi de la distribution de La femme de mon frère, premier long métrage de Monia Chokri à titre de réalisatrice, et qu'elle retrouvera Xavier Dolan à l'automne pour Matt et Max.