Le brio de Camélia Jordana

En fait, le cinéma est intervenu très vite dans la vie de la jeune artiste car elle donnait déjà la réplique à Charlotte Le Bon en 2012 dans La stratégie de la poussette.

Évidemment, sa performance dans Le brio, où elle incarne une universitaire prise en grippe par un prof réactionnaire interprété par Daniel Auteuil, la propulse maintenant au premier plan.

«J'ai fait des essais et je n'en ai plus entendu parler pendant deux mois, a récemment raconté l'actrice au cours d'un entretien accordé à La Presse. J'ai appris qu'on me confiait le rôle trois semaines avant le tournage! On a pu vite établir des liens familiaux sur le plateau. Comme dans toutes les bonnes familles, on vous pousse pour sortir le meilleur de vous-même, quitte à ce que ça pète des fois, d'autant que ce film repose beaucoup sur la parole. Depuis toujours, j'adore les mots, l'argumentation, la discussion. Quand j'ai lu le scénario, je ne pouvais être plus ravie!»