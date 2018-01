Le film de Xavier Dolan attendu par les Cahiers du cinéma

Dans son plus récent numéro, janvier 2018, le prestigieux magazine français les Cahiers du cinéma dresse sa liste des 19 films les plus attendus de l'année.

The Death and Life of John F. Donovan, premier opus en anglais pour le réalisateur Xavier Dolan, se trouve en tête de liste.

Mettant en vedette Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon et plusieurs autres pointures, le long métrage n'a toujours pas de date de sortie.

Parmi les autres oeuvres attendues par la rédaction des Cahiers du cinéma, notons High Life de Claire Denis, The House That Jack Built de Lars von Trier et L'île aux chiens de Wes Anderson.

https://www.cahiersducinema.com/